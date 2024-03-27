Рада директорів Світового банку ухвалила рішення про виділення Україні 1,5 мільярда доларів у межах позики на підтримку політики розвитку (DPL).

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"З них 984 млн доларів надійде від Японії та 516 млн доларів від Великої Британії. Розраховуємо, що кошти будуть перераховані вже до кінця березня", - написав очільник уряду.

За його словами, ці кошти будуть направлені на покриття найбільш важливих бюджетних видатків - соціальні, гуманітарні цілі, а також на відновлення.

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Шмигаль окремо подякував Світовому банку, а також урядам обох держав за підтримку і внесок у збереження макрофінансової стабільності України.

Нагадаємо, у вівторок, 26 березня Україна отримала $880 млн від МВФ.

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