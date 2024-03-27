Позиція Сполучених Штатів щодо українських атак проти російських нафтопереробних заводів (НПЗ) полягає в тому, аби не заохочувати українські сили бити за межами власних кордонів.

Відповідну заяву зробив речник Держдепартаменту США Метью Міллер під час прес-брифінгу 26 березня.

Журналісти попросили його прокоментувати нещодавні повідомлення у пресі про те, що США просили Україну припинити удари по російських НПЗ.

"Я не буду говорити про конкретні розмови, але наша позиція з самого початку цієї війни завжди полягала в тому, що ми не заохочуємо і не підтримуємо завдавання Україною ударів за межами її власної території", - зауважив речник.

Advertisement

Від прямої відповіді на запитання, чи стосувалися такі розмови атак на російські НПЗ, Міллер знову ухилився. Він наголосив, що американська позиція добре відома українському уряду, тож "це не те, про що вони би не знали".

За останні тижні Сили оборони України за допомогою безпілотників атакували 12 російських нафтопереробних заводів, що призвело до виходу з ладу щонайменше 10% потужностей російської нафтопереробної галузі. З березня Росія офіційно повністю зупинила експорт бензину через його дефіцит.

Advertisement

Раніше видання Financial Times написало, що США нібито закликали Україну припинити атаки на російську енергетичну інфраструктуру. Вашингтон побоюється, що удари по заводах можуть призвести до зростання світових цін на нафту та бензин.

Однак радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Україна не отримувала закликів від Штатів щодо припинення таких атак. А голова Служби безпеки України Василь Малюк натякнув, що Україна продовжить атакувати російські нафтопереробні заводи.