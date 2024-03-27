Загальний огляд:

Посол Росії в Польщі проігнорував виклик для пояснення інциденту з російською ракетою

Ісландія приєдналася до чеської ініціативи щодо закупівлі додаткових снарядів для України

Париж заявляє, що "неправильно" покладатися на США, які "так дорого платять за безпеку європейців"

Зеленський заявив, що наслідки російських ударів у регіонах будуть ліквідовані

Міністр оборони Франції оголосив про постачання Києву 78 САУ, причому якнайшвидше

На прес-конференції у вівторок міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що його країна, разом з Україною і Данією, досягла домовленості про фінансування поставки 78 155-мм самохідних гаубиць "Цезар", і Париж пообіцяв "доставити їх швидко".

Лекорню додав, що Франція має намір поставити Києву близько 80 000 снарядів для великих гармат, що на 167% більше, ніж поставила з початку повномасштабного російського вторгнення.

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Співпраця Франції та Данії з Україною проходить паралельно з ініціативою Праги щодо пошуку та закупівлі боєприпасів за межами Європейського Союзу; Лекорню зазначив, що Париж також бере активну участь у цих зусиллях. Він заявив, що Європа повинна продовжувати збільшувати свою фінансову підтримку Україні, оскільки американські законодавці досі не ухвалили пакет допомоги Києву на суму 61 мільярд доларів, і що це більшою мірою є відповідальністю Європи.

"Це абсолютна необхідність, — сказав Лекорню. – Я вважаю неправильним, що американські платники податків повинні платити так багато за безпеку європейців".

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МЗС Польщі все ще чекає на відповідь Росії щодо порушення повітряного простору

Головний дипломатичний представник Росії в Польщі Серґєй Андрєєв не з'явився до Міністерства закордонних справ Польщі після авіаудару Росії по Україні, під час якого одна з крилатих ракет майже 40 секунд перебувала в польському повітряному просторі.

Він "не з'явився сьогодні до МЗС, щоб пояснити інцидент", — заявив речник МЗС Польщі Павел Вронський.

Агенція Reuters цитує російського дипломата, який заявив, що не прибув до польського урядового органу, оскільки йому буцімто не були надані докази інциденту.

Як повідомляється, російська ракета перебувала в повітряному просторі Польщі протягом 39 секунд поблизу села Осердув, що неподалік західного кордону України.

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У грудні 2023 року Польща не вжила заходів, коли російська ракета увійшла в її повітряний простір під час удару по Україні. Ще одна ракета перетнула кордон Польщі у листопаді і впала на її території, в результаті чого, за повідомленнями, загинули двоє людей. Пізніше розслідування встановило, що ці смерті були спричинені українськими системами протиповітряної оборони, які відкрили вогонь у відповідь на російські повітряні атаки.

Під час останнього інциденту, 24 березня, польські збройні сили підняли в повітря винищувачі F-16, про що раніше повідомив Kyiv Post.

Румунія – ще одна країна НАТО – заявила, що 14 грудня підняла в повітря винищувачі, коли на її територію впали уламки російських ударних безпілотників, які атакували українські портові споруди на Дунаї.

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Сусідня Молдова, яка прагне вступити до НАТО і ЄС, також повідомила в лютому, що знайшла на своїй території фрагменти перехоплених російських безпілотників, які постачає Іран.

Жодна з країн не вжила заходів щодо цих порушень, окрім усного засудження.

Тим часом президентка Молдови Майя Санду звинуватила Москву у спробі здійснення перевороту з метою усунення її від влади в країні з сепаратистським, прокремлівським анклавом Придністров'я, де дислокований двохтисячний російський контингент.

Ісландія стала 16-ю країною, яка приєдналася до чеської артилерійської ініціативи для України

У вівторок Ісландія оголосила, що приєднується до очолюваної Чехією ініціативи з надання Україні боєприпасів для подолання "гострої нестачі артилерійських снарядів", йдеться в заяві Міністерства закордонних справ острівної держави.

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Рейк'явік витратить на ці зусилля 2 мільйони євро.

"Вкрай важливо продовжувати підтримку України не лише для захисту народу України, а й для захисту міжнародних законів у ширшому контексті та наших власних інтересів безпеки. Довгострокова політика Ісландії щодо підтримки України, яка зараз обговорюється в парламенті, зміцнить цю підтримку в довгостроковій перспективі, водночас дозволяючи нам рухатися швидко та підтримувати ініціативи такого характеру", — заявив міністр закордонних справ Ісландії Б'ярні Бенедиктссон.

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У заяві говориться, що додатково буде виділено пів мільйона євро на забезпечення українських військовослужбовиць обмундируванням, медикаментами та засобами гігієни.

Чехія очолює коаліцію країн, які нададуть Києву близько пів мільйона 155-мм снарядів і близько 300 000 122-мм снарядів, від нестачі яких дуже потерпає Україна.

Перші поставки вже допомагають Україні воювати краще, заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський в інтерв'ю агенції Bloomberg.

"Ми можемо зробити набагато більше, ніж спочатку оголошена кількість", — заявив міністр. На його думку, мова може йти про постачання 1,5 мільйона снарядів.

Росія не надала жодних доказів того, що Україна стоїть за нападом, в результаті якого також постраждали понад 100 людей.

Зеленський заявив, що наслідки російських ударів у регіонах будуть ліквідовані

“Ми будемо зміцнювати Україну і вдосконалювати нашу державну систему в усіх сферах”, – заявив Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

“Сьогодні продовжив перезавантаження системи управління нашою державою. Є кадрові зміни”, – сказав Зеленський, коментуючи низку нових призначень у вищому керівництві держави.

Він також наголосив, що влада вживає заходів щодо стабілізації ситуації в регіонах, які постраждали від російських обстрілів.

"Без перерви кожен день контролюємо роботу в регіонах, зокрема у Харкові, – усе те, що стосується ліквідації наслідків російських ударів. Сьогодні була відповідна доповідь Премʼєр-міністра Дениса Шмигаля. І я вдячний усім на місцях, хто працює заради людей, хто без перерви, цілодобово робить усе, що можливо, щоб люди та підприємства були з електрикою, зв’язком, транспортом – усіма тими основами життя, які потрібні", – сказав Зеленський.

Кремль продовжує стверджувати, що Україна причетна до розстрілу людей у концертній залі, відповідальність за який взяла на себе ІДІЛ

В результаті терористичної атаки в концертній залі в Підмосков'ї загинули близько 140 людей і ще понад 100 були поранені. Росія не надала жодних доказів причетності України.