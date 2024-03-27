Речник Повітряних Сил ЗСУ майор Ілля Євлаш повідомив, що українські системи протиповітряної оборони можуть збивати російські ракети типу «Циркон» – це системи SAMP/T та Patriot.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на АрміяInform.

Як зазначив Євлаш в ефірі Радіо Свобода, у цієї гіперзвукової зброї швидкість понад 5 Махів, а 1 Мах — це приблизно 1200 км на годину. Але в України є засоби, щоб їх збивати.

«Це дуже-дуже швидка зброя. Якщо ми кажемо про «Циркони», то це приблизно 8-9 Махів. Це неймовірно швидко. Однак коли ці ракети заходять на ударну траєкторію, їхня швидкість спадає. Вона стає дозвуковою. Десь 4,5 Махи. І саме в цей момент ми можемо застосовувати наші комплекси, які є протибалістичними. Це SAMP/T, Patriot, які можуть завдавати потужних уражень і збивати навіть от таку от зброю», — розповів речник ПС ЗСУ.

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Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк повідомила, що російські війська здійснюватимуть точковий терор з акцентом на Київ, адже накопичили кілька десятків ракет "Циркон".