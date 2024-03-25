Служба безпеки України викрила ще двох зрадників, які під час окупації Херсона працювали на російську владу, а після звільнення міста переховувались від правосуддя.

Зловмисниками виявились місцеві чоловік і жінка, які на початку повномасштабного вторгнення підтримали РФ.

Їх призначили до складу «адміністрації» російської катівні, яка діяла на базі окупованої на той час виправної колонії в обласному центрі.

Там вони стали «інспекторами відділу охорони» окупаційного об’єкта. Їм видали формений одяг російського зразка, зброю та «посвідчення».

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Як встановило розслідування, чоловік і жінка охороняли камери, в яких російська окупаційна армія тримала ув’язнених учасників руху опору в регіоні.

У цих камерах потерпілих катували й намагалися «вибити» з них згоду на співпрацю проти України.

У застінках фігуранти допомагали загарбникам контролювати режим утримання ув’язнених українських патріотів.

Після звільнення Херсона обидва зловмисники «залягли на дно» і переховувались від правосуддя, постійно змінюючи адреси проживання.

Але Служба безпеки все одно встановила місця їхнього перебування і затримала.

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Слідчі української спецслужби повідомили затриманим про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Херсонській та Закарпатській областях за процесуального керівництва Закарпатської обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ заочно повідомила підозру соратнику Аксьонова, який вербував дітей у Криму до «Юнармії». Ексочільник «комітету молодіжної політики» очолював кримську «філію юнармійців», яка готує завербованих дітей до війни проти України.