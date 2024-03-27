У Європолі розслідують інцидент зі зникненням конфіденційних даних вищих посадових осіб відомства. Дані мали зберігатися в безпечній камері зберігання всередині штаб-квартири Європолу в Гаазі. Ця подія спровокувала кризу в поліцейському управлінні ЄС.

Про це повідомляє Politico.

За інформацією джерел видання, друковані особисті дані виконавчого директора Європолу Кетрін Де Болле та інших високопосадовців зникли ще до вересня.

"6 вересня 2023 року директорат Європолу був поінформований про зникнення особистих документів кількох співробітників Європолу", - йдеться в повідомленні.

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Коли чиновники перевірили всі записи відомства, вони виявили "додаткові відсутні файли".

"Враховуючи роль Європолу як правоохоронного органу, зникнення особистих справ співробітників є серйозним інцидентом з порушенням безпеки та конфіденційності особистих даних", — йдеться у записці, опублікованій на внутрішній системі дошки оголошень та датованій 18 вересня.

Зазначимо, Європол є одним із найбільших відомств ЄС. Він координує великі міжнародні розслідування та операції в співпраці з національними поліцейськими органами та партнерами, такими як Інтерпол та ФБР США.

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Politico поспілкувалося з чотирма діючими та колишніми співробітниками Європолу, яким відомо про цей інцидент. За їхніми словами, деякі втрачені документи були виявлені завдяки жителю Гааги: він знайшов документи кинутими в громадському місці та приніс їх до місцевої поліцейської дільниці.

Чиновники уточнили, що особисті справи належали виконавчому директору Європолу Катрін Де Болле та трьом її заступникам - Юргену Ебнеру, Андрію Лінцу та Жан-Філіппу Лекуфу. Після цього керівника відділу кадрів агентства Массиміліано Беттіна відправили "в адміністративну відпустку".

Зниклі файли можуть містити інформацію про заяву про прийняття на роботу чиновника, відповідне навчання, дати народження, сімейний стан, дітей, поточну адресу та іншу типову інформацію, що зберігається відділом кадрів, сказав один із чиновників.

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Нагадаємо, у Гаазі на Міжнародній конференції «Відновлення справедливості для України» планують оголосити про технічний запуск Міжнародного реєстру збитків.