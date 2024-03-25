Вже 2 квітня на Міжнародній конференції «Відновлення справедливості для України», яка відбудеться в Гаазі, планують оголосити про старт технічного запуску Міжнародного реєстру збитків.

Про це повідомило Міністерство юстиції України.

«Вже за тиждень на Міжнародній конференції «Відновлення справедливості для України», що відбудеться в нідерландському місті Гаага, в присутності міністрів іноземних справ та міністрів юстиції країн Євросоюзу планується оголосити про старт технічного запуску Міжнародного реєстру збитків», - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що Реєстр збитків – це система обліку заяв фізичних, юридичних осіб та держави Україна про відшкодування збитків, втрат, шкоди від агресії Росії проти України. Загалом Реєстр міститиме понад 40 категорій.

Реєстр почне прийом заяв на компенсації для постраждалих від збройної агресії РФ. Поки що йдеться про відкриття однієї категорії заявників, а загалом Реєстр буде налічувати 40 категорій.

"Категорії заяв включатимуть: втрату життя, катування та сексуальне насильство, а також тілесні ушкодження, примусове переміщення та примусове переселення осіб, втрату майна та доходу, інші форми економічних збитків, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об’єктів, збитки, завдані історико-культурній спадщині, збитки навколишньому середовищу тощо. Усі Категорії визначені Радою Реєстру", - зазначається у повідомленні.

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Міжнародний реєстр збитків – це перша складова Глобального компенсаційного механізму, розробку якого ініціювало Міністерство юстиції України ще у травні 2022 року разом з міжнародними партнерами. Компенсаційний механізм складається з Реєстру збитків, Компенсаційної комісії та Фонду.

«Технічний запуск – це довгоочікувана подія, перший крок на шляху до забезпечення справедливості та компенсації для українців та країни. Цьому передувала титанічна робота великої кількості фахівців, експертів, справжніх героїв – моєї команди, які попри відсутність електрики, під час блекауту, під постійними ракетними атаками агресора продовжували працювати, не припиняючи ні на мить», - зазначила заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра.

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Раніше ми писали, що Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що Україна потребує $486 млрд для відновлення і Росія мусить їх заплатити.