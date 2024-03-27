Очільник МВС Ігор Клименко опублікував фото з ліквідації наслідків російського обстрілу у Харкові.

Зеленський додав, що внаслідок осбтріду щонайменше 19 осіб дістали поранень, серед них діти. Зокрема, дівчинка 2022 р.н., хлопчик 2023 р.н.

"Російський терор проти міста набуває особливої підлості. Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і «шахедів». Тепер – авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі, - зазначив президент.

ОНОВЛЕНО 18:20 Кількість поранених внаслідок удару по Харкову збільшилась до 18, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У Харкові внаслідок російської атаки із застосуванням керованої бомби УМПБ Д-30 пошкоджені щонайменше 14 багатоповерхівок, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Синєгубов зазначив, що станом на зараз є інформація щодо часткової руйнації двох п’ятиповерхівок, лікувальної установи, адмінбудівлі, місця загального користування. Від ще одного прильоту частково пошкоджена будівля навчального закладу.

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Росіяни завдали удару по Харкову, попередньо, керованими авіабомбами - вперше з 2022 року, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.