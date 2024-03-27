Очільник МВС Ігор Клименко опублікував фото з ліквідації наслідків російського обстрілу у Харкові.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував обстріл Харкова.

"Російський терор проти міста набуває особливої підлості. Намагання загнати понад мільйон людей у блекаут, постійні удари ракет і «шахедів». Тепер – авіабомби. Просто по звичайній вулиці, по будинках, школі, звичайній цивільній інфраструктурі, - зазначив президент. 

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Зеленський додав, що внаслідок осбтріду щонайменше 19 осіб дістали поранень, серед них діти. Зокрема, дівчинка 2022 р.н., хлопчик 2023 р.н.

ОНОВЛЕНО 18:20 Кількість поранених внаслідок удару по Харкову збільшилась до 18, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

У Харкові внаслідок російської атаки із застосуванням керованої бомби УМПБ Д-30 пошкоджені щонайменше 14 багатоповерхівок, повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Синєгубов зазначив, що станом на зараз є інформація щодо часткової руйнації двох п’ятиповерхівок, лікувальної установи, адмінбудівлі, місця загального користування. Від ще одного прильоту частково пошкоджена будівля навчального закладу.

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Росіяни завдали удару по Харкову, попередньо, керованими авіабомбами - вперше з 2022 року, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов.

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"Сильно пошкоджені п'ятиповерхові будинки, де жили люди. Також пострав Інститут невідкладної хірургії", повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що завдано два удари.

"Окупанти завдали два удари по Шевченківському району Харкова. Типу озброєння встановлюється. Попередньо: є постраждалі. Пошкоджено цивільну житлову інфраструктуру", - йдеться у дописі.

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