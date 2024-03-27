Близько 14:30 у Миколаєві пролунав вибух. Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що по місту, ймовірно, вдарили балістичною ракетою.
О 16:56 міський голова повідомив, що внаслідок атаки на Миколаїв вісім осіб дістали поранень.
Раніше у Силах оборони півдня України повідомили, що росіяни завдали удару по Миколаєву, ймовірно, ракетою "Іскандер-М".
"Ворог продовжує руйнувати промислові об'єкти. Є поранені серед співробітників підприємства", - зазначили у ОК "Південь".
ОНОВЛЕНО 18:25 Росіяни скинули вибухівку з дрона на жителя села Веселе, повідомили у Херсонській ОВА.
Зазначається, що 37-річний чоловік отримав уламкові поранення плеча та ноги, а також черепно-мозкову травму. Потерпілого ушпиталили.
Зранку 27 березня російська армія обстріляла Херсон.
"Один із “прильотів” по офісній будівлі, розташованій у центральній частині міста. Також вибуховою хвилею побило шибки в оселі, що знаходиться поруч. Лише дивом жінка, яка там мешкає, не постраждала", - повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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Село Михайлівка Бериславського району Херсонської області піддається нищівним обстрілах з боку росіян.
О 16 годині російські війська вкотре за день атакували село Михайлівка з безпілотників, є поранений, повідомили у Херсонській ОВА.
Внаслідок вибуху дрона постраждав 59-річний чоловік. У нього діагностували контузію.
Потерпілому надали першу медичну допомогу. Надалі він проходитиме лікування амбулаторно.
Близько 13:30 військові РФ ударили дроном по житловому будинку у селі Михайлівка, внаслідок чого загинула 61-річна мирна жителька, повідомив Прокудін.
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