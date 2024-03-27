Близько 14:30 у Миколаєві пролунав вибух. Міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що по місту, ймовірно, вдарили балістичною ракетою.

О 16:56 міський голова повідомив, що внаслідок атаки на Миколаїв вісім осіб дістали поранень.

Раніше у Силах оборони півдня України повідомили, що росіяни завдали удару по Миколаєву, ймовірно, ракетою "Іскандер-М".



"Ворог продовжує руйнувати промислові об'єкти. Є поранені серед співробітників підприємства", - зазначили у ОК "Південь".

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ОНОВЛЕНО 18:25 Росіяни скинули вибухівку з дрона на жителя села Веселе, повідомили у Херсонській ОВА.

Зазначається, що 37-річний чоловік отримав уламкові поранення плеча та ноги, а також черепно-мозкову травму. Потерпілого ушпиталили.

Зранку 27 березня російська армія обстріляла Херсон.

"Один із “прильотів” по офісній будівлі, розташованій у центральній частині міста. Також вибуховою хвилею побило шибки в оселі, що знаходиться поруч. Лише дивом жінка, яка там мешкає, не постраждала", - повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.