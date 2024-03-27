Майже тиждень патрульні катери військово-морських сил Іспанії стежили у територіальних водах країни за двома десантними кораблями і нафтовим танкером РФ.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Іспанії.

"Рано вранці у четвер, 21 березня, патрульне судно Atalaya виявило групу з трьох російських кораблів під час проведення операції з морського спостереження та забезпечення безпеки у водах, що знаходяться під суверенітетом Іспанії", - йдеться у повідомленні.

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По 26 березня за російськими десантними кораблями "Іван Грен" та "Олександр Отраковський", а також танкером "Кола" у територіальних водах Іспанії стежили іспанські патрульні судна Atalaya та Vigía.

Зазначається, що після ідентифікації іспанський корабель Atalaya слідував за російськими суднами до переходу кордону з Португалією, де йому на заміну став фрегат Bartolomeu Dias.

Раніше ми писали, що 26 березня у Військово-морських силах ЗСУ підтвердили ураження російського корабля "Іван Хурс".

23 березня у Севастополі пролунали вибухи. У Генеральному штабі ЗСУ розповіли, що Сили оборони України завдали ударів по об'єктах російських військ у місті, уразивши, зокрема, два десантні кораблі РФ - "Ямал" і "Азов", а також центр зв'язку.

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