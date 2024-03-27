Сьогодні посли Європейського Союзу ухвалили рішення щодо оновлення та продовження дії угоди про лібералізовану торгівлю з Україною ще на рік.

Про це повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.

"Посли ЄС погодили новий компроміс щодо продовження торговельних заходів для України, який забезпечує збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС", – йдеться у повідомленні.

Оскільки погоджений текст відрізняється від того, що був напередодні ухвалений разом із Європейським парламентом минулого тижня, Бельгійське головування ЄС буде знову виносити погоджений текст на додаткове ухвалення Європейським парламентом.

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Раніше ми писали, що Рада Євросоюзу ухвалила постанову про продовження до червня наступного року економічного безвізу з Україною.

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