Сьогодні посли Європейського Союзу ухвалили рішення щодо оновлення та продовження дії угоди про лібералізовану торгівлю з Україною ще на рік.
Про це повідомило бельгійське головування в Раді ЄС.
"Посли ЄС погодили новий компроміс щодо продовження торговельних заходів для України, який забезпечує збалансований підхід між підтримкою України та захистом сільськогосподарських ринків ЄС", – йдеться у повідомленні.
EU Ambassadors agreed on a new compromise to extend trade measures (ATM) for Ukraine, securing a balanced approach between support for Ukraine and protection of EU agricultural markets.— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 27, 2024
This compromise will now be presented to the @Europarl_EN in view of a swift agreement.
Оскільки погоджений текст відрізняється від того, що був напередодні ухвалений разом із Європейським парламентом минулого тижня, Бельгійське головування ЄС буде знову виносити погоджений текст на додаткове ухвалення Європейським парламентом.
Раніше ми писали, що Рада Євросоюзу ухвалила постанову про продовження до червня наступного року економічного безвізу з Україною.
Коментарі (0)