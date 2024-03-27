Міністерство оборони України поінформувало, що передбачає законопроєкт №10449 про мобілізацію та військову підготовку.
Проєктом закону передбачено наступне:
- мобілізація пропонується від 25 до 60 років;
- із 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка;
- від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян;
- замість строкової впроваджується базова військова служба на п'ять місяців у мирний час, на три місяці – у воєнний;
- громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;
- незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, громадяни з 18 років отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.
Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку».
Наразі триває підготовка документу до другого читання.
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