Міністерство оборони України поінформувало, що передбачає законопроєкт №10449 про мобілізацію та військову підготовку.

Проєктом закону передбачено наступне:

мобілізація пропонується від 25 до 60 років;

із 2025 року у вищих навчальних закладах запроваджується базова військова підготовка;

від проходження базової військової підготовки в університетах звільняються деякі категорії громадян;

замість строкової впроваджується базова військова служба на п'ять місяців у мирний час, на три місяці – у воєнний;

громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби;

незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, громадяни з 18 років отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10449 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку».

Наразі триває підготовка документу до другого читання.