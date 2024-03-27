Швейцарські банки почали закривати рахунки клієнтам, які мають російське громадянство. Навіть при умові, що вони одночасно мають паспорт іншої країни.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на The Moscow Times.

За інформацією керуючого партнера швейцарського юридичного бюро Leolex Романа Кудінова, із проблемою зіткнулися кілька клієнтів UBS та Credit Suisse з подвійним громадянством. Усі вони сплачують податки у Швейцарії, в Росії ніяких доходів не отримують і податків не сплачують.

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Партнер мультисімейного офісу групи компаній ITSWM Катерина Попова розповіла, що наразі швейцарські банки розглядають будь-які зв'язки своїх клієнтів із Росією, навіть разове перерахування коштів родичам у РФ за відсутності російського паспорта.

Також один із швейцарських банків відмовився відкрити рахунки кільком громадянам Ізраїлю, які зберегли російський паспорт, розповів керівник банківської практики юридичної компанії Amond&Smith Іван Тихоненок. За його словами, банки вимагали документально підтвердити відмову від російського громадянства для подальшої взаємодії із клієнтами фірми.

Ще один банк закрив рахунок клієнту однієї з російських консалтингових компаній, який має громадянство Росії та посвідку на проживання у Швейцарії, повідомило джерело в цій компанії.

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Юрист колегії адвокатів Delcredere Артем Касумян зазначив, що рішення окремих банків Швейцарії закривати рахунки росіянам із подвійним громадянством обумовлено комплаєнс-міркуваннями (тобто необхідністю відповідати будь-яким внутрішнім або зовнішнім вимогам чи нормам).

Він наголосив, що наявність у клієнта російського паспорта змушує банки витрачати ресурси на додаткові перевірки.

Як зазначається, російський паспорт стає у Швейцарії "чорною міткою" через те, що місцеві банки бояться вторинних санкцій.

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За словами джерела серед брокерів, кредитні організації відносять клієнтів із громадянством Росії до категорії високого ризику і можуть запроваджувати для них спеціальні умови обслуговування, наприклад, підвищені комісії.

У 2022-2023 роках швейцарські банки закрили рахунки російських клієнтів, на яких було менш ніж $1 млн, а для нових клієнтів із Росії підняли поріг входу до $5-10 млн.

Після цього заможні росіяни почали отримувати місцевий ВНЖ, але тепер банки дивляться не тільки на наявність посвідки на проживання і навіть не на швейцарський паспорт, а в першу чергу на те, чи клієнт отримує якийсь дохід у Росії і чи платить там податки.

Раніше ми писали, що 20 березня Amazon, Microsoft і Google закрили доступ до своїх хмарних сервісів на території Росії.

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За матеріалами Укрінформ
За матеріалами Укрінформ
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