Сили оборони знищили 26 із 28 дронів-камікадзе у межах Одеської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей.

“У ніч на 28 березня 2024 року противник завдав ракетного-авіаційного удару по Україні із застосуванням трьох крилатих ракет Х-22 та протирадіолокаційної ракети Х-31П (з акваторії Чорного моря), зенітної керованої ракети С-300 (Донеччина) та 28 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131» (район пусків Курська обл., мис Чауда – Крим)”, - йдеться у повідомленні.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Російські війська в ніч проти 28 березня вчергове завдали повітряного удару по Україні з застосуванням дронів-камікадзе, запустивши 28 "Шахедів", та ракет різного типу. Більшість дронів знищили Сили оборони.

У Силах оборони півдня повідомили, що росіяни застосували і стратегічну, і тактичну авіацію, а пізніше спрямували кілька хвиль дронів типу «Shahed-131/136» на південні та південно-східні регіони України.

На початку ночі з літаків Ту-22М3, які вийшли на пускові рубежі над акваторією Чорного моря, росіяни спрямували ракети Х-22 в бік півдня Одещини, а згодом з літака Су-30 випустили й протирадіолокаційну ракету в тому ж напрямку. Ракети втратили бойову спроможність в акваторії моря.

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Основний дроновий удар ворог сконцентрував на Запорізькій області - там дрони маневрували над житловими кварталами та промисловими об’єктами. Російська армія атакувала транспортну інфраструктуру Запорізької області.

У повідомленні зазначається, що маневрування дронів над житловими кварталами Запоріжжя призвело до падіння уламків збитих дронів на приватний сектор. Сталося займання, вибуховою хвилею пошкоджено понад 10 домоволодінь, 2 місцевих мешканців дістали поранень.

Окремо пара «шахедів» з акваторії Чорного моря була спрямована на енергетичний об’єкт Одещини.