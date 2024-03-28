Блінкен і Макрон говоритимуть про Україну в Парижі
Держсекретар США Ентоні Блінкен планує зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі наступного тижня. На порядку денному зустрічі буде Україна. Про це оголосив речник Державного департаменту Метью Міллер.
«Секретар Блінкен обговорить із президентом Франції Макроном підтримку України, зусилля з запобігання ескалації конфлікту в секторі Гази та низку інших важливих питань», – сказав Міллер.
Нещодавно Макрон заявив, що не виключає відправку французьких солдатів в Україну, що відразу дуже схвилювало інші країни НАТО.
Франція вже передала Україні близько 100 крилатих ракет повітряного базування SCALP, які українська армія дуже успішно використовує проти російських окупантів. 26 березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню оголосив, що Київ отримає ще 78 САУ Caesar, поки законодавці у Вашингтоні зволікають із наданням допомоги Києву. Раніше Франція відправила в Україну 30 таких артилерійських систем.
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Саме ракети SCALP і їхні аналоги Storm Shadow 24 березня уразили штаб Чорноморського флоту РФ і серйозно пошкодили щонайменше чотири російські кораблі.
Російський військовий блогер запропонував нищити українські міста касетними боєприпасами
27 березня у вечірній телепрограмі головного російського пропагандиста Владіміра Соловйова російський військовий блогер Владислав Шуригін сказав, що два найбільші за населенням міста України треба стерти з лиця землі «квартал за кварталом».
«Українці – це тварини, які не здатні сприймати нічого людського», – сказав він і запропонував перетворити на пустелю військові містечка разом із дружинами, дітьми й батьками українських військових.
22 березня російські ракети й снаряди зруйнували головну електростанцію, що живить Харків, залишивши без світла майже все місто, яке тепер змушене брати електроенергію з інших мереж.
Росія продовжує бити по об’єктах критичної інфраструктури України, особливо в прикордонних областях, у результаті чого щодня є жертви й постраждалі серед цивільного населення.
За оцінками ООН, з лютого 2022 року в Україні загинуло близько 10 000 цивільних осіб, але українська Гельсінкська правозахисна група вважає, що реальна цифра набагато більша.
Зеленський відвідав військових і цивільних у прикордонній області
У середу Президент Володимир Зеленський відвідав Сумщину – північно-східну область, що межує з Росією і перебуває під постійними обстрілами й бомбардуваннями від самого початку повномасштабного вторгнення.
«Україна вміє бути сильною, – сказав він у своєму вечірньому зверненні. – Спочатку – наші військові. Відвідав наших хлопців, які лікуються після поранень.
Відзначив державними нагородами. Велика вдячність, великий уклін лікарям, усім медичним сестричкам, кожному, хто допомагає відновлюватись після поранень».
Українські прикордонники повідомляють про періодичні спроби російських диверсійно-розвідувальних груп перетнути кордон. 7 березня вони не дали російській ДРГ проникнути на територію України в Сумській області.
А 4 лютого в тій же області подібну операцію росіян зірвали сили територіальної оборони. Про це в Telegram повідомив тодішній командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.
Вітчизняне виробництво зброї значно збільшилося завдяки «домашній» промисловості
У середу агенція Associated Press опублікувала цікавий матеріал про розширення діяльності приватних заводів з виробництва зброї в Україні, на яке уряд значно збільшив асигнування.
У цьогорічному бюджеті України на розробку й виробництво озброєння закладено приблизно 1,4 мільярдів доларів, тоді як у бюджеті РФ на 2024 рік на військові цілі виділено 349 мільярдів. Як зазначає Фонд Карнеґі за міжнародний мир, це вказує на те, що Росія «має плани на тривалу війну в Україні».
За даними Міжнародного наукового центру ім. Вудро Вільсона, загальні видатки Києва на оборону в 2024 році складають 22% ВВП (40 млрд дол.).
Для порівняння: цього року Кремль виділив на оборону третину державного бюджету. Про це повідомила агенція Reuters, цитуючи міністра фінансів РФ Антона Сілуанова, який сказав: «Структура бюджету показує, що основний акцент робиться на забезпечення нашої перемоги — армія, обороноздатність, збройні сили, бійці – все, що потрібно для фронту, все, що потрібно для перемоги, є в бюджеті. Це значне навантаження на наш бюджет. Але це, безумовно, наш пріоритет».
Фонд Карнеґі окремо написав, що за оцінками Пентагону, Росія вже витратила на війну до 211 млрд доларів і втратила майже 10 млрд через розірвання чи замороження контрактів на продаж зброї.
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