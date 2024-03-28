Блінкен і Макрон говоритимуть про Україну в Парижі

Держсекретар США Ентоні Блінкен планує зустрітися з президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі наступного тижня. На порядку денному зустрічі буде Україна. Про це оголосив речник Державного департаменту Метью Міллер.

«Секретар Блінкен обговорить із президентом Франції Макроном підтримку України, зусилля з запобігання ескалації конфлікту в секторі Гази та низку інших важливих питань», – сказав Міллер.

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Нещодавно Макрон заявив, що не виключає відправку французьких солдатів в Україну, що відразу дуже схвилювало інші країни НАТО.

Франція вже передала Україні близько 100 крилатих ракет повітряного базування SCALP, які українська армія дуже успішно використовує проти російських окупантів. 26 березня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню оголосив, що Київ отримає ще 78 САУ Caesar, поки законодавці у Вашингтоні зволікають із наданням допомоги Києву. Раніше Франція відправила в Україну 30 таких артилерійських систем.

Саме ракети SCALP і їхні аналоги Storm Shadow 24 березня уразили штаб Чорноморського флоту РФ і серйозно пошкодили щонайменше чотири російські кораблі.

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Російський військовий блогер запропонував нищити українські міста касетними боєприпасами

27 березня у вечірній телепрограмі головного російського пропагандиста Владіміра Соловйова російський військовий блогер Владислав Шуригін сказав, що два найбільші за населенням міста України треба стерти з лиця землі «квартал за кварталом».