Про це ССО повідомили в Telegram, оприлюднивши відповідне відео.

"Снайпери 3-го окремого полку ССО під час спостереження на Авдіївському напрямку зафіксували переміщення військовослужбовців противника. По ворожим цілям було відкрито вогонь, всіх окупантів знищено", - йдеться у дописі.

Також снайпер із позивним "Вишня" додав, що у своїй зоні відповідальності бійці ССО забезпечують прикриття підрозділів і знищують диверсійно-розвідувальні групи та спостережні пункти російських окупантів.

Advertisement

Раніше ми писали, що снайпери ССО знищили групу російських військових під час нічної роботи на Херсонському напрямку.