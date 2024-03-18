Про це ССО повідомили в Telegram, оприлюднивши відповідне відео.

"Група військовослужбовців рф була знищена снайперами ССО під час нічної роботи", - йдеться у підписі до ролика.

Вказано, що спецпризначенці під час спостереження за російськими позиціями вночі на Херсонському напрямку помітили рух із боку противника і одразу відкрили вогонь.

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"Внаслідок влучної роботи снайпери Сил спеціальних операцій знищили шістьох військовослужбовців противника", - сказано в повідомленні.

Водночас, Сили спецоперацій не уточнюють, з якої саме зброї та відстані були ліквідовані військові РФ.

Раніше в ССО повідомили, що їхній снайпер успішно збив російський безпілотник типу ZALA вартістю 3 мільйони рублів (приблизно 33 тисячі доларів).