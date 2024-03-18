Снайпери Сил спеціальних операцій ліквідували шістьох російських військових на Херсонському напрямку.
Про це ССО повідомили в Telegram, оприлюднивши відповідне відео.
"Група військовослужбовців рф була знищена снайперами ССО під час нічної роботи", - йдеться у підписі до ролика.
Вказано, що спецпризначенці під час спостереження за російськими позиціями вночі на Херсонському напрямку помітили рух із боку противника і одразу відкрили вогонь.
"Внаслідок влучної роботи снайпери Сил спеціальних операцій знищили шістьох військовослужбовців противника", - сказано в повідомленні.
Водночас, Сили спецоперацій не уточнюють, з якої саме зброї та відстані були ліквідовані військові РФ.
Раніше в ССО повідомили, що їхній снайпер успішно збив російський безпілотник типу ZALA вартістю 3 мільйони рублів (приблизно 33 тисячі доларів).
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У ССО оприлюднили відповідні зображення українського снайпера та збитого російського безпілотника, зазначивши, що "снайпер підтвердив свою кваліфікацію, а БпЛА - став трофеєм ССО та піде на подальше вивчення фахівцями".
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Сили Спеціальних Операцій ЗС України
Група військовослужбовців рф була знищена снайперами ССО під час нічної роботи
:black_circle: На Херсонському напрямку під час спостереження за ворожими позиціями наші воїни помітили рух зі сторони противника і одразу відкрили вогонь.
:black_circle: Внаслідок влучної роботи снайпери Сил спеціальних операцій знищили шістьох військовослужбовців противника.
TelegramTelegram
Сили Спеціальних Операцій ЗС України
Снайпер ССО збив БпЛА ZALA
:black_circle: На одному з операційних напрямків операторами ССО виявлено в повітрі БпЛА противника, що здійснював розвідку місцевості.
:black_circle: Снайпер - підтвердив свою кваліфікацію, БпЛА - став трофеєм ССО та піде на подальше вивчення фахівцями.
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