Снайпери Сил спеціальних операцій ліквідували шістьох російських військових на Херсонському напрямку.

Про це ССО повідомили в Telegram, оприлюднивши відповідне відео.  

"Група військовослужбовців рф була знищена снайперами ССО під час нічної роботи", - йдеться у підписі до ролика.

Вказано, що спецпризначенці під час спостереження за російськими позиціями вночі на Херсонському напрямку помітили рух із боку противника і одразу відкрили вогонь.

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"Внаслідок влучної роботи снайпери Сил спеціальних операцій знищили шістьох військовослужбовців противника", - сказано в повідомленні.

Водночас, Сили спецоперацій не уточнюють, з якої саме зброї та відстані були ліквідовані військові РФ.

Раніше в ССО повідомили, що їхній снайпер успішно збив російський безпілотник типу ZALA вартістю 3 мільйони рублів (приблизно 33 тисячі доларів).

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У ССО оприлюднили відповідні зображення українського снайпера та збитого російського безпілотника, зазначивши, що "снайпер підтвердив свою кваліфікацію, а БпЛА - став трофеєм ССО та піде на подальше вивчення фахівцями".

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Сили Спеціальних Операцій ЗС України

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Група військовослужбовців рф була знищена снайперами ССО під час нічної роботи

:black_circle: На Херсонському напрямку під час спостереження за ворожими позиціями наші воїни помітили рух зі сторони противника і одразу відкрили вогонь.

:black_circle: Внаслідок влучної роботи снайпери Сил спеціальних операцій знищили шістьох військовослужбовців противника.

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Сили Спеціальних Операцій ЗС України

Снайпер ССО збив БпЛА ZALA

:black_circle: На одному з операційних напрямків операторами ССО виявлено в повітрі БпЛА противника, що здійснював розвідку місцевості.

:black_circle: Снайпер - підтвердив свою кваліфікацію, БпЛА - став трофеєм ССО та піде на подальше вивчення фахівцями.

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