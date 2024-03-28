Сьогодні, 28 березня, у Варшаві відбудуться українсько-польські міжурядові консультації на рівні прем’єр-міністрів обох країн Дениса Шмигаля і Дональда Туска.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Сторони обговорюватимуть оборонну підтримку України, ситуацію з експортом української агропродукції на європейський ринок, розблокування спільного кордону, який вже кілька місяців блокують різні групи польських протестувальників.

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Планом консультацій передбачається безпосередня зустріч прем’єрів Шмигаля і Туска, а згодом пленарна сесія української та польської делегацій. Після її завершення очільники обох урядів зроблять заяву для ЗМІ.

У Варшаві Шмигаль також зустрінеться з маршалком Сенату РП Малгожатою Кідавою-Блонською.

У середу у Варшаві відбулися переговори міністрів сільського господарства України і Польщі Миколи Сольського і Чеслава Сєкєрського з представниками українських та польських організацій аграріїв. Перед цим польський міністр заявляв, що переговори з українською стороною є доволі складними.

Заступник глави МЗС Польщі Анджей Шейна нещодавно заявив, що Київ і Варшава мають підготувати протокол розбіжностей у питаннях, щодо яких Київ і Варшава мають різні погляди.

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Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск раніше підкреслював, що до зустрічі українського та польського урядів у Варшаві сторони мають ухвалити рішення, які задовольнятимуть обидві сторони, зокрема в аграрній сфері.

Раніше ми писали, що очільник польського уряду Дональд Туск заявив, що Польща солідарна з Україною в нинішній складний момент історії, але у двосторонніх відносинах є “один критичний момент”, пов'язаний з експортом української агропродукції, який потрібно вирішити з урахуванням інтересів обох сторін.

24 березня польські фермери продовжували блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною.