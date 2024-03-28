Російські війська посилили повітряну безпілотну розвідку, оскільки намагаються викривати обстановку, не виходячи на бойове чергування у море.

Про це сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Вони їх (втрати - ред.) ще підраховують і не зовсім оговталися від них. Ми бачимо, що активності корабельного угруповання в акваторії ані Чорного, ані Азовського моря не спостерігається. Забезпечення безпеки пункту базування відбувається фактично зсередини. Вони намагаються викривати надводну обстановку радіолокаційним способом, не виходячи на бойове чергування", - сказала Гуменюк.

Advertisement

Речниця додала, що ворог посилив повітряну безпілотну розвідку, оскільки не може стежити за обстановкою, виходячи в море.

"Бачимо активність безпілотних розвідників саме в напрямку Миколаївської, Одеської областей. Над акваторією моря регулярно фіксуємо присутність таких безпілотників і продовжуємо по них бойову роботу. За минулу бойову добу нам вдалося знищити три безпілотні розвідники в нашій операційній зоні", - зазначила Гуменюк.

За її словами, ворог намагається максимально розвідувати ситуацію і на лініях зіткнення, і в тилу.

Advertisement

"Крім того, вони намагаються вишукувати об'єкти для майбутніх уражень в рамках точкових атак балістикою, до прикладу, як вчорашня атака у Миколаєві, і таких атак, які вони планують по енергооб'єктах. Очевидно, що вони продовжують мати зацікавленість в цьому напрямку", - сказала Гуменюк.

Вона додала, що раніше сили оборони України фіксували в операційній зоні ОК "Південь" близько 150 дронів-розвідників на добу.

Однак зараз через штормове попередження, поривчастий вітер і густий туман вони зменшили активність, але вона не нижче за 80-90 безпілотних розвідників за добу.

Раніше ми писали, що російські війська здійснюватимуть точковий терор з акцентом на Київ, адже накопичили декілька десятків ракет "Циркон".