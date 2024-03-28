Станом на 27 березня Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув 3518 із 4269 поправок до урядового законопроєкту про мобілізацію.
Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram.
"Відповідно закон готовий на 82% Завтра планують розглянути все, що залишилось", - написав він.
Железняк прогнозує, що в четвер, 28 березня профільний комітет завершить розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію.
Нагадаємо, Комітет з нацбезпеки розпочав розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію 12 березня, втім встиг обговорити лише одну з 4269. Наступного дня засідання комітету взагалі скасували.
Kyiv Post розбирався, чому мобілізація в Україні супроводжується скандалами та що за цим стоїть.
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