Станом на 27 березня Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розглянув 3518 із 4269 поправок до урядового законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram.

"Відповідно закон готовий на 82% Завтра планують розглянути все, що залишилось", - написав він.

Железняк прогнозує, що в четвер, 28 березня профільний комітет завершить розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію.

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Нагадаємо, Комітет з нацбезпеки розпочав розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію 12 березня, втім встиг обговорити лише одну з 4269. Наступного дня засідання комітету взагалі скасували.

Kyiv Post розбирався, чому мобілізація в Україні супроводжується скандалами та що за цим стоїть.

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