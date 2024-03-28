Майже 19 тисяч разів українські компанії змінили своє місце реєстрації від початку 2022 року, повідомляє Опендатабот.

Експерти сервісу підрахували, що найпопулярнішим напрямком для переїзду став маршрут з Києва до Київської області. 173 компанії, які переїхали, згодом знову повернулись у свій регіон.

Від початку повномасштабної війни зафіксовані 18 944 переїзди бізнесу з одного регіону в інший.

Найчастіше переїжджають компанії у сфері оптової торгівлі — 39,4% від загальної кількості. Також до топу увійшли компанії в сфері будівництва та нерухомості — 6% та 4,4% відповідно.

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Найчастіше підприємці переїжджають з Києва (33,2%) та Дніпропетровщини (9,6%), а також з Київської області (8,5%).

Водночас у ці ж регіони бізнес найчастіше й переїжджає. Так, Київ став лідером серед регіонів, куди релокуються підприємства — майже 28% від загальної кількості релокацій.

Наразі найпопулярніший маршрут для переїзду бізнесу — з Києва до Київської області: цей шлях обрала 981 компанія. Другим за популярністю став напрямок з Київської області до Києва — 780 бізнесів. Замикає трійцю маршрут з Києва до Дніпропетровщини — 779 компаній.

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Варто зазначити, що 173 компанії переїхали, але згодом знову повернулися до свого першого регіону. Найчастіше бізнес повертався до Києва — 59 компаній. Проте 626 підприєств вже неодноразово переїжджали, але так і не повернулись до свого першого місця реєстрації.