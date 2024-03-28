Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов зазначив, що в Кремлі заздалегідь знали про підготовку терористичної операції на території РФ.

Відомі українській розвідці деталі Буданов розповів на Третьому міжнародному форумі зі стратегічних комунікацій.

"Як мінімум, 15 лютого 2024 року РФ знала про підготовку. Я вам більше скажу, ця інформація пройшла через розвідуправління угруповання в Сирії. От звідти вона пішла на Москву. І нехай не розповідають казки, що це дивним чином все матеріалізувалось нізвідки", - сказав він.

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За його словами, російська сторона знала, звідки прийдуть бойові групи, через які дві країни вони переміщувались на територію держави-агресора.

"Для чого вони допустили, щоб це сталося - є кілька варіантів. Перше - це, як у них прийнято, боротьба "веж", аби зараз зняти кілька високопосадовців. Інший варіант - вони насправді недооцінили масштабів того, що станеться. Думали, що це буде більш локально, і хотіли звинуватити в усьому Україну", - продовжив начальник ГУР МО.

Він наголосив, що в Кремлі вже тричі змінювали версії того, що сталося в підмосковному Crocus City Hall, намагаючись хоч якось приплести до теракту так званий "український слід".

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"З’явились пояснення Патрушева і Бортнікова, який там звинуватив мене особисто, і що це все взагалі зробила Україна. Це є нісенітницею. До речі, якщо ми торкнулись цього болючого питання, хоч це й ворог, але я не схвалюю в принципі терористичні акти проти цивільних людей", - наголосив Буданов.

Шеф української розвідки додав, що Росія сама посіяла хаос і самовпевнено вважала, ніби зможе його контролювати.

"Є такий сталий вираз, навіть істина. Вона в середовищі спеціальних служб завжди функціонує: усі намагаються створити контрольований хаос. Абсолютно всі більш-менш серйозні організації пробували в різний час це робити. І аксіома в тому, що жодна з них не змогла його зробити контрольованим. Те саме сталось і тут", - підсумував він.

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Нагадаємо, Kyiv Post зібрав докупи все, що відомо про голову ГУР МО Кирила Буданова, його особисте життя, визначні досягнення та прогнози стосовно війни в Україні.