Європейський Союз інтенсивно закуповує боєприпаси для України по всьому світу в межах ініціативи Чехїі. Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ повідомила Голова підкомітету з питань безпеки та оборони Європарламенту Наталі Луазо.

Про боєприпаси за ініціативою Чехїі

«Зараз усі зусилля, які вживаються Євросоюзом та партнерами, спрямовані на допомогу Україні. Сума цих зусиль сягає 28 мільярдів євро, також було виділено 6 мільярдів з Європейського фонду миру, і буде ще 5 мільярдів євро, які щойно узгодили.

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Але нам потрібно збільшити та розширити виробництво боєприпасів, які були обіцяні Україні. Та оскільки ми ще не встигли виробити та доставити те, що ми обіцяли Україні, ми зараз займаємося закупівлею боєприпасів по всьому світу за ініціативою чеського президента, і це відбувається на повній швидкості. Я впевнена, що найближчим часом боєприпаси почнуть надходити в Україну в рамках цих програм», – зазначила вона.

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«Ми досягаємо всі більшого консенсусу в Євросоюзі щодо того, що ми можемо використовувати ці кошти для фінансування військової підтримки та включення України до наступної європейської оборонної інвестиційної програми таким чином, щоб військова техніка та боєприпаси вироблялися в самій Україні. Тож обговорення триває, і ми досягаємо консенсусу в цьому питанні. І я сподіваюся, що в червні вже буде прийняте позитивне рішення з цього приводу», – додала Наталі Луазо.

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Раніше прем'єр-міністр Чеської Республіки Петр Фіала повідомив, що уряд Чехії схвалив власний черговий внесок в ініціативу закупівлі для України боєприпасів у третіх країнах.

27 березня очільник МЗС Польщі повідомив, що Польща подвоїть свій внесок до чеської ініціативи.