Програму для українських біженців зі спрощеного в'їзду і екстреного отримання багаторічного дозволу на проживання й роботу в Канаді не планують продовжувати на новий термін.

Про це пише "Укрінформ" із посиланням на слова міністра імміграції Канади Марка Міллера.

“Міністр розповів, що не має наміру продовжувати термінову візову програму для українців поза кінцевий термін, що вимагає від охочих приїхати до Канади до кінця місяця”, - йдеться у публікації видання.

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Канадський урядовець наголосив, що продовження цієї програми “активно не розглядається”.

Водночас Міллер запевнив, що Канада збереже "гнучкість" у питанні реагування на міграційний аспект війни в Україні.

У березні 2022 року Канада оголосила програму "Канадсько-український дозвіл на екстрені поїздки" (CUAET), за якою до країни прибуло майже 250 тисяч українців, які тікають від війни.

Ця програма передбачає екстрене отримання багаторічного дозволу на проживання й роботу в Канаді, а також фінансову допомогу і тимчасове безкоштовне поселення.

Наразі прийом нових заявок за цією програмою закрито, а власники такої візи мають до кінця березня приїхати до Канади, аби скористатися нею.