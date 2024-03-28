За два повних роки повномастабної війни державний борг України у гривні збільшився у два рази або на 2 760 млрд. грн., у валютному еквіваленті - на 54% або на 50,4 млрд. дол.

Про це повідомив очільник Комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев на основі даних за період з 28 лютого 2022-го по 29 лютого 2024 рік.

"Основний приріст держборгу зумовлюється залученням зовнішніх офіційних пільгових кредитів - від ЄС, урядів інших країн, МФО. Підкреслю, мова йде саме про виключні пільгові умови, особливо якщо порівнювати із комерційними, які діють зараз" - написав нардеп.

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У якості прикладу він навів нещодавній кредит від Світового банку під гарантії Японії і Великої Британії, який має пільговий період до 2030 року, а його погашення розраховане до 15 серпня 2057 року.

"Ставки також є пільговими, вони прив’язані до ставок міжбанківського ринку у країнах-гарантах. На додачу, як у випадку гарантії Японії, передбачена капіталізація відсотків на суму 100 млн. дол. для зменшення вартості обслуговування позики", - пояснив Гетманцев.

За його словами, наразі більшу частину зовнішнього боргу України реструктуризовано, зокрема перед офіційними кредиторами з G-7, Паризьким клубом - до кінця березня 2027 року + є згода останніх щодо фінального рішення по такому боргу до завершення програми EFF, а також перед комерційними кредиторами (єврооблігації, ВВП-варанти) - до серпня 2024 року, але за програмою EFF наразі готуються і до середини цього року будуть проведені переговори про продовження реструктуризації до 2027 року.

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Втім, за оцінкою парламентаря, у середньо- і довгостроковій перспективі боргові ризики для України залишаються значними.

"Поточні базові сценарії аналізу боргової стійкості виходять із зменшення масштабу бойових дій з 2025 року. Утім, ми всі розуміємо, що допоки продовжуватиметься війна - держборг продовжить зростати", - прогнозує він.

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Гетманцев назвав "надважливою" дискусію, яка наразі триває, щодо можливості конвертації заморожених активів Центробанку Росії у гарантії по діючим і майбутнім зовнішнім запозиченням України.

Нагадаємо, в ЄС "потужно підтримують" план передати Україні доходи від активів РФ. Перший мільярд можуть виплатити до липня.