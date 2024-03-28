Агенти партизанського руху АТЕШ ретельно відстежують ситуацію в окупованому Росією Криму та заявляють, що Кремль продовжує накопичувати там війська і навіть готується до відбиття українських диверсійно-розвідувальних груп (ДРГ) у Севастополі.

"АТЕШ продовжує відстежувати пересування російських окупаційних військ у Криму", - сказано у телеграм-рапорті партизанів.

Партизани стверджують, що російське командування проводить підготовку до відбиття атаки українських ДРГ, саме для цього берегову лінію оборони посилять бойові машини піхоти. 

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"Після крайньої навали української БпЛА російське командування поставило завдання збільшити кількість комплексів ППО над Севастополем", - сказано в повідомленні.

Агенти АТЕШ продовжують стежити за російськими військами у Гвардійському. Декілька днів тому вони зафіксували прибуття військової техніки на залізничну станцію Остряково та опублікували відповідні фото. 

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Вся техніка розміщена на території військової частини неподалік залізничної станції на території, яка оточена цивільною забудовою, стверджують партизани.

"Нам вдалося встановити, що техніка, яка розміщена на даному об'єкті, не вся перебуває у робочому стані", - йдеться у повідомленні АТЕШ.

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Партизани не виключають, що таким чином російське командування створило неправдивий об'єкт зосередження техніки для того, щоб у майбутньому звинуватити Сили оборони України в ударах по цивільній інфраструктурі.

У середу, 27 березня, агенти АТЕШ у Севастопольській бухті зафіксували захід малого ракетного корабля проекту 22800 "Каракурт". Кораблів такого типу у Чорноморському флоті Росії залишилося небагато, кажуть у партизанському русі. 

"Якщо бути точним, то повністю на плаву залишається лише "Циклон", корабель "Аскольд" був пошкоджений внаслідок обстрілу заводу "Затока" у листопаді 2023 року", - сказано у повідомленні.

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Інші кораблі цього проекту, які мають перебувати на службі Чорноморського флоту Росії, - у стані будівництва.

Джерела у партизанському русі також розповіли Київ Пост, що російські спецслужби проводять масштабні заходи з дискредитації проукраїнських рухів, включаючи АТЕШ.

"Цілком можливі теракти із подальшим звинуваченням АТЕШ", - сказав співрозмовник видання.

Також партизани опублікували заяву, в якій зазначають, що Росія планує нові теракти для подавлення опору України. 

"Кремль прагне уявити ненасильницьке підпілля жорстоким, а партизанів – терористами. Вони звинувачують опір у співпраці з неповнолітніми. Це абсолютна брехня", - сказано у заяві.

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Партизани додали, що Росія прагнутиме звинуватити Україну в нових терористичних актах у найближчі тижні та місяці, особливо руху опору.

Однак, попри все, АТЕШ вчергове закликає усіх кримчан фіксувати пересування російських військ по півострову і надавати цю інформацію координаторам руху.

"Вся інформація обробляється та передається Силам оборони України", - сказано у повідомленні.

Юлія Струк
Юлія Струк
Юлія Струк - редактор новин та кореспондент Kyiv Post. Раніше працювала парламентським редактором, журналістом та редактором стрічки новин. Спеціалізувалася на тематиках роботи Верховної Ради, Кабміну та силових структур.
Катерина Захарченко
Катерина Захарченко
Журналістка Kyiv Post, яка народилась і мешкає у Києві. Катерина пише ексклюзивні статті різної тематики.
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