Повідомляється про почастішання в Росії випадків побиття, вандалізму та проявів расизму щодо мігрантів із Центральної Азії після теракту у підмосковному «Крокус Сіті Холі» минулої п’ятниці. Чотирьох громадян Таджикистану звинуватили у вбивстві 140 людей під час нападу, відповідальність за який взяло на себе джихадистське угруповання «Ісламська держава». Згодом було заарештовано ще кілька підозрюваних у причетності до теракту, всі вони є вихідцями із Центральної Азії. Прогнозуючи зростання напруженості після терористичної атаки під Москвою, посольство Таджикистану в Росії на вихідних попросило своїх громадян не виходити з дому без нагальної необхідності. Представники середньоазійських країн становлять значну частку трудових мігрантів у Росії, особливо в секторах роздрібної торгівлі, транспорту та будівництва. Багато хто з них і раніше стикався із постійними проявами дискримінації. Вони «часто стикаються із проявами соціальної ксенофобії, коли корінні росіяни сприймають їх за людей другого сорту», – сказав BBC професор Едвард Лемон з Техаського університету A&M – BBC

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Росія в березні збільшила імпорт бензину із сусідньої Білорусі, намагаючись компенсувати дефіцит пального на внутрішньому ринку, який виник через позапланові ремонти на російських нафтопереробних заводах після атак українських безпілотників, повідомили в середу чотири джерела у галузі промисловості та торгівлі. До цього Росія була одним із найбільших у світі експортерів палива, активно постачаючи нафтопродукти на міжнародні ринки, але низка аварій на російських нафтопереробних заводах внаслідок влучання українських дронів змусила російські нафтові компанії переналаштуватися на імпорт. Росія з 1 березня заборонила експорт бензину, намагаючись забезпечити паливом свій внутрішній ринок після неодноразових руйнівних атак українських безпілотників на російські нафтопереробні заводи, які тривали з початку року. Росія зазвичай імпортує дуже незначний обсяг палива з Білорусі, хоча й звернулася з цього приводу до Мінська в серпні-жовтні минулого року, коли вперше зіткнулася з дефіцитом палива, який призвів до стрімкого зростання цін на бензин і до чергової заборони на експорт нафтопродуктів. – Reuters

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Щонайменше 32 490 палестинців були вбиті і 74 889 отримали поранення з початку наступу армії Ізраїлю на Газу 7 жовтня, повідомило міністерство охорони здоров'я Гази в середу.

Влада Харкова пішла на рішучий крок – із міркувань безпеки перенесла навчання школярів, які здобувають початкову та середню освіту, у підземні умови. На п'яти станціях харківського метро наразі проводяться заняття для приблизно 1500 дітей. У Харкові також будують дев'ять підземних шкіл, у яких будуть проводитися заняття для майже 9000 дітей із першого до 11-го класу. Першу підземну школу мають добудувати вже до кінця цієї весни. Оскільки війна Росії проти України триває вже третій рік і російська армія поки що просувається на фронті, це правильне, реалістичне довгострокове рішення для сімей, які хочуть залишатися в Харкові, вважає мер міста Ігор Терехов. «Життя не має зупинятися через війну», – впевнений він. «Життя має тривати. І наше головне завдання – допомогти людям почуватися захищеними та жити повноцінно». – NPR

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Очільник правлячої військової ради М’янми відзначив День збройних сил країни у середу промовою, в якій стверджував, що молодь країни обманом змушують підтримувати рух, спрямований проти правління військових, і що етнічні збройні групи, які об’єдналися у русі опору, займаються торгівлею наркотиками, контрабандою природних ресурсів і незаконними азартними іграми. Головнокомандувач генерал Мін Аунг Хлаїн виступив у столиці країни Найп’їто, де тисячі військовослужбовців у щорічному параді продемонстрували свою силу, незважаючи на те, що армія М’янми останнім часом зазнала низки безпрецедентних поразок на полі бою, які заплямували її раніше непереможну репутацію. Мін Аунг Хлаїн торкнувся добре знайомих усім громадянам країни тем, вчергове закликавши міжнародну спільноту не підтримувати сили опору, які він звинуватив у порушенні процесу запланованих, але поки не призначених виборів. Раніше цього місяця він повідомив журналістам російського інформаційного агентства ИТАР-ТАСС, що вибори можуть відбутися в мирних і стабільних регіонах М’янми – AP

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П'ять німецьких економічних дослідницьких інститутів знизили прогнозований ВВП Німеччини, посилаючись на низький внутрішній попит і високі ціни на газ і електроенергію як на чинники, що негативно впливають на експорт. Група провідних економічних аналітичних центрів Німеччини оприлюднила свій шестимісячний «колективний діагноз» стану німецької економіки. Прогноз зростання на 1,3%, зроблений восени минулого року, було переглянуто до 0,1%, при цьому у звіті говориться, що купівельна спроможність вітчизняних споживачів буде мати вирішальне значення для покращення економічного прогнозу. «Економіка Німеччини хворіє. Економічна слабкість, яка спостерігається останнім часом, супроводжується зменшенням імпульсу зростання. Економічні та структурні фактори перетинаються у млявому загальному економічному розвитку. Хоча відновлення економіки, ймовірно, почнеться навесні, загальний імпульс, скоріш за все, буде не надто сильним, йдеться у звіті – Euronews