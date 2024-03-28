Сьогодні уряд Німеччини оновив перелік військової допомоги, яку відправили до України. У пакет допомоги ввійшли боєприпаси для танків Leopard 2 А6, снаряди 155 мм калібру, безпілотники, евакуаційні машини та інше.

Про це йдеться на сайті німецького уряду.

У повідомленні зазначається, що ЗСУ отримали п'ять гусеничних машин підвищеної прохідності Warthog у ролі ремонтно-евакуаційної машини та 9 таких самих у ролі командної машини.

Крім того, у переліку допомоги з'явились:

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  • боєприпаси для Leopard 2 A6 
  • 18 тисяч боєприпасів калібру 155 мм
  • 14 розвідувальних дронів Vector із запасними частинами
  • 30 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun
  • 5 засобів постановки перешкод проти дронів
  • 180 польових комплектів RF 360 - систем виявлення безпілотників
  • 6 машин розмінування WISENT 1
  • 2 мостоукладальники BEAVER із запасними частинами
  • 1 БРЕМ Bergepanzer 2 із запасними частинами
  • 1 БРЕМ DACHS
  • 9 мінних тралів
  • 1 система спостереження SATCOM
  • 330 інфрачервоних камер
  • 3 автомобілі для охорони кордону
  • 6 паливозаправників Mercedes-Benz Zetros
  • 2 тисячі гранатометів RGW 90 Matador.

Також українська армія отримала 24 тисячі снарядів калібру 40 мм, 70 гранатометів GMG, 3 тисячі маскувальних сіток, 2 тисячі пончо та 2 аварійні електрогенератори.

Уряд Німеччини вже поділився інформацією про те, що Україна отримає в майбутньому.

Зокрема, йдеться про 20 БМП Marder, 1 гусеничну машину підвищеної прохідності Warthog у ролі командирської машини, ракети до ЗРК Patriot та 70 інфрачервоних камер.

Раніше ми писали, що Німеччина і Польща запустили "коаліцію бронетехніки" для України, яка передбачає надання, зокрема, основних бойових танків. До неї вже приєдналися Велика Британія, Італія і Швеція.

 

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