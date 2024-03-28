Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович після зустрічі з польською колегою Агнешкою Дзєм'янович-Бонк повідомила, що Україна і Польща домовилися спільно шукати українські родини в Польщі для дітей, евакуйованих з інтернатів через війну.

«Тепер українські родини, які зараз перебувають на території Польщі, можуть брати на виховання українських дітей, які залишились без батьківського піклування. Ми домовилися спільно шукати такі українські родини, щоб кожна українська дитина мала можливість жити у сім’ї», - написала Жолнович.

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Вона зазначила, що ухвалене під час зустрічі міністерок рішення жодним чином не вплине на намір України повернути кожну евакуйовану дитину.

«Наша мета — щоб ці діти після повернення жили в сім’ї. Сьогоднішнє рішення — можливість для дітей опинитися в родинній турботі вже зараз», - зауважила Жолнович.

Також керівництво Міністерства сім'ї, праці та соціальної політики Польщі запевнило українських колег у тому, що воно готове стати амбасадором України під час її інтеграції в Європейський Союз та проведення реформ.

Крім того, міністерства обох країн поглиблять обмін найкращими практиками в соціальній сфері щодо виплат, підтримки і працевлаштування людей з інвалідністю та інших соціальних послуг.

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Нагадаємо, сьогодні у Варшаві відбувся черговий раунд українсько-польських урядових консультацій, на яких, зокрема, піднімалося питання блокування польськими фермерами експорту українського збіжжя.

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