Президент України Володимир Зеленський обговорив зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном необхідність ухвалення рішення про допомогу Україні.

Про це повідомили на сайті Президента України.

Очільник держави подякував співрозмовнику та обом партіям Конгресу, а також усьому американському народові та президенту Сполучених Штатів Джозефу Байдену за життєво важливу підтримку України з першого дня повномасштабного вторгнення Росії.

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Крім того, Зеленський поінформував Джонсона про поточну ситуацію на фронті та значне посилення російського повітряного терору.

«У цій ситуації швидке схвалення Конгресом допомоги для України критично важливе. Ми усвідомлюємо, що в Палаті представників є різні позиції щодо того, як це зробити, але головне, щоб питання допомоги Україні залишалося чинником об’єднання», – зазначив глава держави.

Сторони також обговорили необхідність якнайшвидшого перекриття джерел, із яких Росія отримує фінансування для продовження своєї війни.

Окремо співрозмовники приділили увагу використанню заморожених російських активів на користь України.

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«В цьому питанні ми також розраховуємо на лідерство Конгресу США», – зауважив Зеленський.

Раніше ми писали, що Президент України обговорив із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем подальші кроки на шляху до фактичного початку переговорів про вступ України в ЄС.