Очікуємо заборону Єврокомісією транзиту й експорту з росії та білорусі товарів, а також погодження нашої угоди про спільний контроль на пунктах пропуску», – написав він у своєму Телеграм-каналі.

«Очікуємо від Польщі конкретні відповіді на запропоновані нами кроки. Уже більша частина з них виконана.

Так, прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив на тому, що зараз урядовці України та Польща розуміють, як будуть рухатися далі.

За результами переговорів, які відбулися у Варшаві 28 березня очільнику урядів України та Польщі зробили відповідні заяви.

Шмигаль також наголосив, Україна розраховує, що сьогоднішні консультації принесуть результат і будуть знайдені шляхи врегулювання проблемних питань.

Україна та Польща й надалі стратегічні партнери

На спільному брифінгу з очільником уряду Польщі Дональдом Туском, Шмигаль також наголосив на стратегічному характері відносин між Польщею та Україною, пише Укрінформ.

«Україна і Польща – стратегічні союзники. Стратегічність - це ключовий елемент, навколо якого ми будуємо наші відносини. У нас спільні цінності, спільна мета - безпечна, квітуча, та мирна Європа, де раз і назавжди покладено край російському імперіалізму», - зазначив він.

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За його словами, стратегічні відносини держав передбачають взаємну довіру, відкритість, здатність до діалогу і компромісу.

«Сьогоднішня наша зустріч є частиною цього діалогу. На порядку денному наших відносин стоїть низка завдань та викликів, які необхідно вирішувати. І ми над цим плідно працюємо», - зазначив прем’єр.

Зокрема очільник українського уряду наглосив що одним з таких викликів є надання Українській державі зброї.

«Її потрібно більше. Ми над цим працюємо. Це передбачає, зокрема, створення спільних оборонних підприємств на території України та на території Польщі, а також створення коаліцій», - наголосив Шмигаль.

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Він висловив слова вдячності Польщі за підтримку України проти російської агресії, а також за утворення танкової, бронетехнічної коаліції.

«Надзвичайно цінуємо це. Також цінуємо приєднання до артилерійської коаліції, яка сьогодні вкрай важлива і потрібна для України, для того, щоб на полі бою ситуація була переможною», - резюмував Шмигаль.

Туск - Польща і надалі союзник України

Своєю чергою, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час брифінгу зазначив, що Польща й надалі буде підтримувати Україну.

«Ми провели польсько-українські переговори в четвер із ще глибшим переконанням, що в світі немає сили, яка могла б підірвати нашу дружбу, солідарність і співпрацю, особливо перед обличчям загрози від агресивної політики Росії», – розповів Туск, повідомляє TVPworld.

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Сьогодні ми писали про те, чому досягнення домовленостей з польськими фермерами, які вже кілька місяців блокують український експорт до ЄС, є наразі дуже проблематичним.