Російські війська в ніч проти 29 березня вчергове завдали потужного ракетного-авіаційного удару по об’єктах паливно-енергетичного сектору України, застосувавши 60 дронів-камікадзе та 39 ракет різного типу. Більшість повітряних цілей знищили Сили оборони.

Про це повідомив Командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Усього російська армія використала 99 засобів повітряного нападу:

  • 60 ударних дронів типу Shahed-136/131
  • три аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал"
  • дві балістичні ракети "Іскандер-М"
  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59
  • чотири крилаті ракети "Іскандер-К"
  • 21 крилата ракета Х-101/Х-555.

До відбиття ракетно-авіаційного удару були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та Сухопутних військ, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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У результаті протиповітряного бою знищені 84 повітряні цілі:

  • 58 ударних БПЛА типу Shahed-136/131
  • 17 крилатих ракет Х-101/Х-555
  • 5 керованих авіаційних ракет Х-59
  • чотири крилаті ракети "Іскандер-К".

Раніше ми писали, що в ніч проти 29 березня Росія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок масованої комбінованої атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.

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