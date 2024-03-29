У Міністерстві торгівлі США закликали американські компанії припинити постачання своїх компонентів для зброї понад 600 іноземним компаніям через побоювання, що ці товари можуть бути передані Росії для використання у війні проти України.

Про це пише Укрінформ із посиланням на Reuters.

«За останні кілька тижнів ми надіслали листи більш ніж 20 американським компаніям. У цих листах вказані понад 600 іноземних компаній. Ми звернулися до американських компаній з проханням добровільно припинити постачання цим компаніям через високий ризик потрапляння (їхніх компонентів – ред.) в Росію», - заявив заступник міністра Метью Аксельрод на щорічній конференції з експортного контролю, яка відбулась у Вашингтоні.

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Він додав, що нині високопосадовці Міністерства торгівлі, Державного департаменту та Міністерства фінансів США також звертаються безпосередньо до вищого керівництва американських компаній, щоб обговорити подальші заходи, яких вони можуть вжити для запобігання потраплянню їхньої продукції в Росію.

Ці компанії виробляють і продають продукцію, що була виявлена в ракетах і безпілотниках, знайдених в Україні.

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Зазначається, що після того, як Росія вторглася в Україну, США та ще понад 30 інших країн запровадили санкції, спрямовані на зниження здатності Росії продовжувати цю війну, перекривши Москві доступ до західних технологій.

Проте в російській зброї, залишеній на полі бою в Україні, досі виявляють американські компоненти.

Нагадаємо, сьогодні Росія запустила по Україні 99 повітряних цілей. Більшість ракет і дронів українським захисникам вдалося знищити.