Російська атака в ніч проти 29 березня була потужною. Армія РФ спрямувала різну зброю з різних напрямків, щоб уразити якомога більше об'єктів енергетики України.

Про це сказала речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона повідомила, що на Криворіжжі не вдалось уникнути влучання в об'єкт енергетики - він дещо пошкоджений, є поранений працівник.

За її словами, відновлювальні роботи вже розпочато, енергетики та всі екстрені служби були вчасно залучені.

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Речниця розповіла, що перед атакою ворог проводив дуже поружну аеророзвідку, застосовувавши максимум безпілотників. У зоні відповідальності ОК «Південь» росіяни застосували близько 140 дронів.

Гуменюк наголосила, що Україні потрібно більше засобів РЕБ, бо, на її переконання, необізнаний ворог не може проводити масовані атаки.

«Також це потужний захист і для цивільних. Минулої доби в Бериславському районі влучанням подібного дрона було пошкоджено приватне обійстя, де постраждали люди», – зазначила керівниця об’єднаного пресцентру ОК «Південь».

Крім того, вона повідомила, що в зоні відповідальності ОК «Південь» було знищено 7 дронів типу «Shahed-136»: 5 на Миколаївщині та 2 на Дніпропетровщині.

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Раніше ми писали, що в ніч проти 29 березня росія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі України. Внаслідок масованої комбінованої атаки пошкоджено теплові та гідроелектростанції в центральному та західному регіонах.