Міністр оборони Швеції Пол Йонсон вчергове зазначив, що не виключає можливості передачі Україні шведських винищувачів Gripen після остаточного вступу його країни до НАТО.

Про це урядовець заявив в інтерв’ю Kyiv Independent.

"Обговорення тривають, і вони відбуваються в межах коаліції винищувачів", - сказав Йонсон, наголосивши, що Швеція через цю коаліцію також допомагає Україні отримати винищувачі F-16 американського виробництва і провести необхідну підготовку для пілотів та персоналу.

Advertisement

Швецький урядовець поділяє позицію, що Європа має посилити військову підтримку України, аби "компенсувати частину підтримки, яка зменшується" з боку США.

У середині січня він пояснював, що ухвалення такого рішення залежить від вступу держави до НАТО - на той момент цей процес блокували Туреччина і Угорщина, проте він офіційно завершився 7 березня.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Біля станції «Академік Вернадський» збільшується популяція пінгвінів
Біля станції «Академік Вернадський» збільшується популяція пінгвінів
Київ Пост
8 годин тому
Боррель: З лютого 2024 року кораблі ЄС у Червоному морі відбили 11 атак хуситів
Боррель: З лютого 2024 року кораблі ЄС у Червоному морі відбили 11 атак хуситів
За матеріалами Укрінформ
9 годин тому
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Данія виділила майже 6 млн євро на відновлення енергоінфраструктури України
Київ Пост
9 годин тому
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Наразі не потрібно мобілізувати 500 тисяч резервістів – Сирський
Далі » Після теракту в «Крокус Сіті Холі» помер полковник ГРУ РФ, який воював в Україні