Міністр оборони Швеції Пол Йонсон вчергове зазначив, що не виключає можливості передачі Україні шведських винищувачів Gripen після остаточного вступу його країни до НАТО.

Про це урядовець заявив в інтерв’ю Kyiv Independent.

"Обговорення тривають, і вони відбуваються в межах коаліції винищувачів", - сказав Йонсон, наголосивши, що Швеція через цю коаліцію також допомагає Україні отримати винищувачі F-16 американського виробництва і провести необхідну підготовку для пілотів та персоналу.

Advertisement

Швецький урядовець поділяє позицію, що Європа має посилити військову підтримку України, аби "компенсувати частину підтримки, яка зменшується" з боку США.

У середині січня він пояснював, що ухвалення такого рішення залежить від вступу держави до НАТО - на той момент цей процес блокували Туреччина і Угорщина, проте він офіційно завершився 7 березня.