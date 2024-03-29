Від поранень, отриманих під час теракту в «Крокус Сіті Холі», загинув полковник Тимур Мясников, який повернувся з війни в Україні, пише російське видання Медиазона.

За інформацією російського медіа, про смерть російського спецпризначенця повідомляють Телеграм-канал випускників суворовських училищ і знайомий військового, голова самарського відділення організації «Офіцери Росії» Артур Маліванчук.

Маліванчук, зокрема, повідомив, що під час теракту Мясников дістав трьох кульових поранень. Лікарі три дні намагалися його врятувати, але не змогли.

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Полковник Мясников воював на Донбасі у складі 3-ї бригади спецназу Генштабу'. Встановлено, що за кілька днів до теракту він приїхав з фронту до Москви, щоб побачитися з родиною.

Також про Мясникова відомо, що до війни в України він служив у Таджикистані та Косові.

Видання також уточнює, що за останніми даними, жертвами теракту в «Крокус Сіті Холі» стали 143 особи.

Раніше ми писали, що росіяни почали перевірку таджиків, завезених ними раніше на тимчасово окуповані території України.

Перевірки почалися після затримання громадянина Таджикистану за підозрою у вчиненні теракту в Підмосков'ї.

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22 березня в концертному залі «Крокус Сіті Хол» у підмосковному Красногорську сталася стрілянина. Невідомі в камуфляжі відкрили вогонь перед концертом гурту «Пікнік». Згодом там спалахнула масштабна пожежа.

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