Перерозподіл навантаження між окремими частинами й підрозділами, проведений огляд можливостей ЗСУ дозволили «суттєво зменшити» потреби у мобілізації резервістів. Про це в інтерв’ю Укрінформу розповів головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський.

«За рахунок перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра (500 тис. резервістів - ред.) була суттєво зменшена.

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Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, а й про добровольців…

Наразі ми переглядаємо чисельність і кількість окремих частин, які не беруть участь у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності. Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин», - сказав Сирський.

Разом з тим, він наголосив на тому, що таке уточнення функцій частин та їхнього особового складу не має призвести «до крайнощів», оскільки в будь-яких арміях світу є частини, які не беруть участь у бойових діях, але забезпечують бойові підрозділи.

«Це не менш важлива частина роботи. Та війна, яку ми вимушені вести проти російських загарбників, - це війна на виснаження, війна логістики. Тож, значення ефективності тилових підрозділів не можна недооцінювати.

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Йдеться про систему забезпечення військ продовольством і боєприпасами, про ремонтні підрозділи, про медичні заклади та про багато іншого. Ці люди роблять свій внесок в ефективність бойових дій», - додав Сирський.

Нагадаємо, Комітет ВР з нацбезпеки розпочав розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію 12 березня, втім встиг обговорити лише одну з 4269. Наступного дня засідання комітету взагалі скасували.

Kyiv Post розбирався, чому мобілізація в Україні супроводжується скандалами та що за цим стоїть.