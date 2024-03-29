Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський в інтервʼю Укрінформу запевнив, що потреби в мобілізації 500 тисяч людей на фронт немає, а кількість повернутих ЗСУ позицій більша за кількість втрачених.

Над Харковом знову нависає загроза російського наступу?

За оцінками низки західних ЗМІ, над Харковом знову нависає загроза російського наступу. Інтервʼюер попросив Сирського оцінити, наскільки реальною є така загроза.

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"Ми не можемо ігнорувати будь-яку інформацію про підготовку ворога до наступальних дій, тому вживаємо всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність", - зауважив він.

Сирський запевнив, що Україна проводить великий обсяг робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлює комплексну систему загороджень і планує застосування українських військ у разі таких дій.

"Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося "прорахувати" противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту", - сказав він.

"Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом", - додав Сирський.

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Мобілізовувати ще 500 тисяч людей - непотрібно

"Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена", - заявив Сирський, відповідаючи на запитання журналіста.

Він очікує, що буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину, і не лише мобілізованих, а й добровольців.

Сирський розповів, що наразі переглядають чисельність особового складу певних частин, які не беруть участь у бойових діях, на підставі аудиту їхньої діяльності.

"Це дало нам змогу вивільнити тисячі військовослужбовців і спрямувати їх до бойових частин", - зауважив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, тепер головне для України – зберегти людей.

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"Залізо" можна відновити, а людей, що загинули, вже не повернеш", - сказав він.

Також Сирський повідомив, що на сьогодні запущений процес ротації військових частин на лінії фронту, що, за його словами, дає Україні змогу повноцінно відновити боєздатність не лише техніки, а насамперед забезпечити відпочинок та відновлення військовослужбовців.

"Для забезпечення цього процесу нам потрібні люди. Саме тому хотів би, щоб кожен чоловік призовного віку в Україні усвідомлював: від його волі та дій залежить, щоб Україна вистояла", - наголосив Головнокомандувач ЗСУ.

Він висловив впевненість, що Росія ніколи не зможе перемогти українців на полі бою, поки вони зберігають єдність та силу духу.

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"Якщо марнувати енергію та сили на порожні політичні суперечки одне з одним, це шлях навіть не до поразки, а до загибелі", - заявив Сирський.

"Хочу, щоб це розумів кожен українець: Росія відмовляє всім нам у праві на життя. Саме тому поразка і загибель є тотожними. Тепер знову настав час, щоб країна перетворилася на міцний, єдиний кулак", - додав він.

Кількість повернутих ЗСУ позицій більша за кількість втрачених

Сирський визнав, що ситуація на фронті дійсно складна, проте українські сили не лише стоять в обороні, а й щодня на різних напрямках просуваються вперед.

"Останнім часом кількість повернутих нами позицій перевищує кількість втрачених. Ворогу не вдалося суттєво просунутися на стратегічних напрямках. Його територіальні здобутки, якщо вони і є, то мають тактичне значення", - запевнив він.

За словами Сирського, Росія значно наростила активність авіації, застосовує керовані авіабомби, які руйнують українські позиції, веде щільний артилерійський та мінометний вогонь.

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"Ще кілька днів тому перевага ворога щодо випущених боєприпасів становила співвідношення близько 6:1", - сказав він.

Головнокомандувач ЗСУ пояснив, що українські війська навчились воювати не кількістю боєприпасів, а майстерністю застосування тієї зброї, яка в них є.

Водночас, як визнає Сирський, противник продовжує наступальні дії на широкому фронті, намагається за будь-яку ціну вийти на кордони Донецької та Луганської областей, посунути Сили оборони України на лівому березі Дніпра у Запорізькій області.

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На певних ділянках фронту військам України вдалося вирівняти ситуацію щодо артилерії, що відразу позначилося на обстановці в цілому.

"Наші артилеристи використовують високоточні боєприпаси для ураження скупчень противника навіть за десятки кілометрів від лінії фронту", - розповів Сирський.

За його словами, противник щодобово не лише має значні втрати в живій силі й техніці, а й не може почуватися у безпеці ніколи й ніде, в тому числі на тимчасово окупованих територіях України.

"Їм не буде спокою на нашій землі. Ніколи. І кожен окупант повинен це усвідомлювати", - запевнив Головнокомандувач ЗСУ.

Про відставку Залужного: були вагомі причини

За словами Сирського, президент Володимир Зеленський мав причини для заміни головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, який пішов у відставку 8 лютого.

"У військових є один обов’язок - ми не обговорюємо наказів, ми їх виконуємо", - сказав Сирський.

"Тож якщо у президента країни, верховного головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, - це означає, що ці причини - вагомі", - додав він.

Сирський зауважив, що працював із Залужним з початку російського повномасштабного вторгнення та навіть раніше.

"Можу сказати, що всі наші знання і весь досвід, який був набутий вже під час повномасштабної війни у боях з переважальними силами противника, будуть спрямовані на підвищення ефективності наших дій та максимального ураження ударних угруповань противника", - сказав він.

Для відходу українських сил з Авдіївки було декілька причин

"Ми відвели свої сили з Авдіївки, тому що ворог мав суттєву перевагу в силах і засобах штурмових підрозділів", - пояснив Сирський.

За його словами, через постійні бомбардування керованими авіабомбами цілісність української оборони була порушена, що й дало російським військам можливість поступово просуватися вперед.

Як пояснив Сирський, негативну роль відіграла й нестача боєприпасів для артилерії, і саме це не дало змогу Україні в таких умовах вести ефективну контрбатарейну боротьбу.

"Щоб уникнути оточення та зберегти життя людей, я ухвалив рішення вийти з Авдіївки. На жаль, у ході цих боїв 25 українських військовослужбовців потрапили у російський полон. Це – війна", - сказав він.

Сирський додав, що російські пропагандисти намагаються використати різні відео з полоненими українськими воїнами для дискредитації Сил оборони України, психологічного тиску та поширення паніки серед українців.

Водночас, за його даними, наступ на Авдіївку обернувся для Кремля значними втратами, "і про це навряд чи будуть розповідати в російському телевізорі".

Сирський заявив, що у період з 10 жовтня 2023 року до 17 лютого 2024 року на Авдіївському напрямку російські війська втратили:

47 186 одиниць особового складу,

364 танки,

748 бойових броньованих машин,

248 артилерійських систем,

5 літаків.

Крім того, Сили оборони України від початку Авдіївської оборонної операції на цьому напрямку взяли у полон 95 російських військових.