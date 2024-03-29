ДБР завершило розслідування щодо офіцера, який подарував гранати помічнику Залужного, повідомляє Укрінформ із посиланням на інформацію ДБР.

Державне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно офіцера з апарату головнокомандувача Збройних сил України, який подарував гранати помічнику тодішнього головкома Валерія Залужного.

Що встановило слідство

Військовий, якому на початковій стадії досудового розслідування повідомили про підозру в незаконному збуті бойових припасів (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України), передав загиблому "подарунок" з гранатами на день народження.

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При цьому він не попередив колегу, що гранати бойові, та не пересвідчився, що той та інші присутні в робочому кабінеті зрозуміли, що він дарує саме вибухові пристрої.

Як наслідок, під час розпакування "подарунка" вдома одна з гранат вибухнула в руках Частякова, який був впевнений, що це сувенірні чарки. Від отриманих поранень він загинув на місці, а його неповнолітній син дістав тяжких тілесних ушкоджень.

Фігуранту повідомили про зміну раніше повідомленої підозри.

Він підозрюється у викраденні, привласненні та збуті боєприпасів, вбивстві через необережність та завданні тяжкого тілесного ушкодження через необережність (ч. 4 ст. 410, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 119, ст. 128 КК України).

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Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Після ознайомлення сторони захисту і потерпілих із матеріалами досудового розслідування справа буде направлена до суду.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Загибель помічника Залужного - що відомо

У лисопаді минулого року, під час розпакування подарунка відбувся підрив гранати, внаслідок чого помічник Залужного Частяков загинув.

Наступного дня Офіс генерального прокурора визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за Державним бюро розслідувань.

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Тоді Бюро розглядало кілька версій події, серед яких:

нещасний випадок у результаті необережного поводження з боєприпасами;

вбивство на замовлення спецслужб РФ;

вбивство на ґрунті неприязних стосунків;

спроба вбивства спецслужбами РФ іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Втім, саме нещасний випадок у результаті необережного поводження з боєприпасами працівники ДБР тоді вважали головною версією.