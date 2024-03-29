У п'ятницю, 29 березня Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 поправок до урядового законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк у Telegram.

Втім, за його словами, це не означає, що документ готовий до розгляду в другому читанні.

"Можна б було сказати, що готово на 100%, але ні. Законопроєкт ще чекає пару змін до голосування у другому читанні. По-перше, [сьогодні] буде ще одне засідання, де розглянуть додаткові комітетські правки. По-друге, треба ще рішенням Комітету затвердити всю таблицю. Тут графік поки що невідомий", - пояснив він.

Advertisement

Нардеп прогнозує, що законопроєкт внесуть на розгляд у сесійній залі за два тижні.

"І я, до речі, не думаю, що хтось буде сильно затягувати з правками", - вважає Железняк.

Більше по темі Антикорупційний Суд заарештував ексрадника Офісу Президента Вищий антикорупційний суд заарештував Артема Шила, якого підозрюють у створенні корупційної схеми на закупівлях для залізниці

Нагадаємо, Комітет з нацбезпеки розпочав розгляд поправок до законопроєкту про мобілізацію 12 березня, втім встиг обговорити лише одну з 4269. Наступного дня засідання комітету взагалі скасували.

Kyiv Post розбирався, чому мобілізація в Україні супроводжується скандалами та що за цим стоїть.