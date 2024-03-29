У п'ятницю, 29 березня міністри закордонних справ України та Індії Дмитро Кулеба і Субраманьям Джайшанкар провели у Нью-Делі двосторонні перемовини, а також оглядове засідання міжурядової комісії.

Про це повідомила пресслужба українського МЗС у Telegram.

"Під час наших щирих і всеосяжних переговорів з індійським колегою Субраманьяном Джайшанкаром ми обговорили двосторонні відносини, ситуацію в наших регіонах та питання глобальної безпеки. Ми приділили особливу увагу Формулі миру та наступним крокам на шляху її імплементації", - розповів Кулеба за підсумками зустрічі.

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У другий день візиту українського топ-дипломата до Індії сторони як співголови  українсько-індійської міжурядової комісії також провели її оглядове засідання. 

"Ми домовилися відновити рівень співпраці між нашими країнами, який існував до повномасштабної війни Росії проти України, а також визначити нові перспективні проєкти, які виведуть наші відносини на наступний рівень", - підсумував Кулеба.

Нагадаємо, очільник МЗС України востаннє відвідував Індію в 2017 році, за часів президенства Петра Порошенка.

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