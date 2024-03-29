Україна отримала 1,5 млрд доларів США Позики на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (Growth Foundations Development Policy Loan - DPL) від Японії та Великої Британії через механізм Світового банку, повідомляє пресслужба Мінфіну України.

У відомстві повідомили, що фінансування складається з гарантії уряду Японії через Цільовий фонд Світового банку (ADVANCE Ukraine) обсягом 984 млн доларів США та гарантії Великої Британії на суму 516 млн доларів США.

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«Ефективна робота уряду, разом з своєчасною підтримкою від партнерів дозволяють нам підтримувати стабільність фінансової системи, навіть в умовах повномасштабної агресії і щоденного терору зі сторони рф. Вдячний Японії, Великобританії та команді Світового банку, які стоять з Україною пліч-о-пліч від лютого 2022 року. Залучене фінансування буде спрямовано для підтримки ключових пріоритетів держбюджету», – так прокоментував подію міністр фінансів України Сергій Марченко.

Відомо, що до загального фонду державного бюджету надійшло 1,4 млрд доларів США. З метою зниження вартості обслуговування кредитних зобов’язань України Програмою передбачена капіталізація відсотків з японських коштів у сумі 99,54 млн доларів США.

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У міністерстві наголосили також, що передумовою отримання траншу стало виконання Україною необхідних 8 вимог за програмою, зокрема це гармонізація митного та податкового законодавства України до норм ЄС, покращення фіскальної політики та регулювання ринків капіталу, забезпечення прозорості та підзвітності у системі електронних закупівель.

Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що сьогодні Україна отримала 880 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах програми розширеного фінансування EFF.