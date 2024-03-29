У своїй промові на початку засідання РНБО Президент України наголосив, що розпочинається оновлена робота Ради національної безпеки і оборони України.
«Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка. Це людина, яку знають у Раді національної безпеки і оборони. Він працював в РНБО. Зараз цей досвід може поєднатись з досвідом роботи на посаді керівника Служби зовнішньої розвідки України», – сказав Зеленський.
Також своєму Телеграм-каналі вын, зокрема, визначив головні пріоритети оновленого РНБО:
"Перше – більше прогнозованості, саме цієї функції. Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави.
Друге – продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО. І особливо уважно – щодо санкційної політики нашої держави.
Третє – доктринальна робота. Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни.
Четверте – кібербезпека та інформація. РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері.
І п’яте – робота Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень – усе це, звичайно, має бути продовжене. Очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист нашого суспільства".
Раніше ми писали, що Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря РНБО. Замість нього призначений голова СЗР Олександр Литвиненко.
Також Kyiv Post зібрав усю інформацію про нового секретаря РНБО та припустив, яким може бути Радбез за його керівництва.
Коментарі (0)