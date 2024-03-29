У своїй промові на початку засідання РНБО Президент України наголосив, що розпочинається оновлена робота Ради національної безпеки і оборони України.

«Новим секретарем РНБО я призначив Олександра Литвиненка. Це людина, яку знають у Раді національної безпеки і оборони. Він працював в РНБО. Зараз цей досвід може поєднатись з досвідом роботи на посаді керівника Служби зовнішньої розвідки України», – сказав Зеленський.

Також своєму Телеграм-каналі вын, зокрема, визначив головні пріоритети оновленого РНБО:

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"Перше – більше прогнозованості, саме цієї функції. Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави.

Друге – продовження виконання всіх поточних завдань системи РНБО. І особливо уважно – щодо санкційної політики нашої держави.

Третє – доктринальна робота. Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни.

Четверте – кібербезпека та інформація. РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері.

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І п’яте – робота Ставки, проєкти рішень, контроль за виконанням рішень – усе це, звичайно, має бути продовжене. Очевидний пріоритет – це оборона нашої держави та захист нашого суспільства".