Комедії — це те, що дозволяє розслабитися, відпочити та покращити свій настрій. Але жарти працюють, коли вони близькі та зрозумілі глядачам, тому саме українські комедії — це те, що вам треба!

Найкращі українські комедії, які вразили глядачів

Українська кінематографічна індустрія з року в рік радує нас новими яскравими та гостросюжетними фільмами з високим рейтингом. Щоб переконатися у якості наших фільмів, які, безперечно, здатні принести позитивні емоції, ми зробили підбірку яскравих стрічок, які варто подивитися кожному. Гарантуємо, що ніхто не пройде повз українські комедії, ні разу не посміхнувшись!

Advertisement

DZIDZIO Контрабас (2017)

Життя на кордоні назвати легким можна лише з натяжкою. Про це не з чуток знають Дзідзьо, Юлік і Лямур. Вони разом виросли на кордоні та зараз хочуть досягнути чогось в цьому житті, а для цього потрібні гроші. В прикордонних районах роздобути законним шляхом гроші не завжди легко, тож єдиний шлях до збагачення – перевезення контрабандних товарів до сусідніх держав.

Щоб обдурити прикордонників, трійця одягає сутани католицьких священнослужителів, адже багаж священників,зазвичай, не дуже цікавить прикордонників. Ідея має успіх, однак поява на горизонті карколомної красуні Олени викликає хвилю суперечок та тріпотіння сердець псевдосвященників, що вносить свої корективи в плани трійки йолопів.

Advertisement

Цікаво: Українська комедія «DZIDZIO Контрабас» стала першим вітчизняним проєктом, який окупився у прокаті. А у жовтні 2018 року в прокат вийшов фільм «DZIDZIO Перший Раз».

Герой мого часу (2018)

Жорик — типовий українець, який прибуває до столиці у пошуках щастя. Це щемка, трохи комічна, трохи трагічна історія "маленької людини", хлопця "із сусіднього двору", що живе в складному та суперечливому світі. Жорик на два місяці приїжджає до київської тітки, щоб заробити собі на життя та здобути корисні зв’язки у великому місті. Ледь прибувши до столиці, він стикається із суворою реальністю: проблеми тут можна вирішити лише хабарем, жагу до прекрасного не задовільнити походом у музей, а столичні панянки навряд чи закохаються у простого хлопця…

Advertisement

Цікаво: «Герой мого часу» – це третій повнометражний український фільм-комедія, де персонажі розмовляють суржиком. І хоча картина за жанром є комедією, за більшістю жартів простежується їдка іронія, яку зрозуміють лише справжні українці.

Шляхетні волоцюги (2019)

Цю комедію полюблять ті, хто хоче подивитися легке кіно, сповнене жартів та пригод. Це жартівлива історія львівських батярів Боді та Мірека, які живуть під гаслом: “Любити Львів, жінок та жарти”. Неочікувано для себе, вони стають опікунами юної Христі, яка рано залишилася без батьків і за опікуна мала свого дядечка. Після його несподіваної смерті вона стає на заваді одразу двом представникам світового зла – нацистам та комуністам. Але Христина не з тих, хто погоджується стати жертвою обставин! Разом з батярами Міреком та Бодею вона рятує і себе, й увесь світ, і не в останнє – завдяки коханню Христі до Збишека, її хлопця. Воно настільки сильне, що не боїться ні сил зла, ні навіть Збишекової мами.

Advertisement

Цікаво: Батяри – субкультура, яка існувала у Львові із середини ХІХ до середини ХХ століття. Початково батяри були дрібними злодіями й хуліганами. Згодом суть батярства змістилася з криміналу в бік авантюризму та різноманітних веселих витівок.