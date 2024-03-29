Президент України Володимир Зеленський звільнив посла Марка Шевченка з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Молдова.

Про це стало відомо з указу Зеленського від 29 березня, опублікованого на сайті Офісу президента.

Кар'єрний дипломат Марко Шевченко обіймав цю посаду з лютого 2020 року. До призначення послом у Молдові працював у МЗС України, а також на різних посадах в українських посольствах в Румунії, Молдові і Канаді. Має дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посланника 2 класу.

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Наразі жодної офіційної інформації щодо призначення наступника Шевченка немає.

Нагадаємо, Kyiv Post розбирався, чому Україна місяцями не призначає послів у ключові країни.