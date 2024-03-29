Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив, що п'ятеро осіб дістали поранень внаслідок російської атаки на Одесу. 

Пошкоджень зазнав один із міських соціальних закладів. Вибито декілька вікон. 

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у коментарі Суспільному повідомила, що серед постраждалих троє дітей 10, 12 та 15 років. 

Сили оборони півдня України опублікували фото наслідків ракетної атаки на Одесу.

"Ворог підступно спрямовує ракетні удари по промислових і житлових районах Одеси", - йдеться у повідомленні.

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Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про трьох осіб, які дістали поранень внаслідок падіння уламків збитих ракет в Одесі.

«Внаслідок ракетного удару по Одесі троє постраждалих, їх госпіталізовано до медзакладів. Двоє з них - діти 15 та 10 років», - йдеться у повідомленні.

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Кіпер додав, що люди дістали легких поранень, загрози життю немає.

Сьогодні близько 14:30 сили протиповітряної оборони збили дві керовані авіаційні ракети над Одесою. Російська армій запустила їх з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

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Зазначимо, що Одещина досі оговтується від наслідків масованої атаки на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, в області перебої з електроенергією.

Раніше ми писали, що вночі та вранці 28 березня російська армія атакувала Одеську область різними типами озброєння.

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