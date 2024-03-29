"Ворог підступно спрямовує ракетні удари по промислових і житлових районах Одеси", - йдеться у повідомленні.

Керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк у коментарі Суспільному повідомила, що серед постраждалих троє дітей 10, 12 та 15 років.

Міський голова Одеси Геннадій Труханов повідомив , що п'ятеро осіб дістали поранень внаслідок російської атаки на Одесу.

Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомляв про трьох осіб, які дістали поранень внаслідок падіння уламків збитих ракет в Одесі.

«Внаслідок ракетного удару по Одесі троє постраждалих, їх госпіталізовано до медзакладів. Двоє з них - діти 15 та 10 років», - йдеться у повідомленні.

Кіпер додав, що люди дістали легких поранень, загрози життю немає.

Сьогодні близько 14:30 сили протиповітряної оборони збили дві керовані авіаційні ракети над Одесою. Російська армій запустила їх з акваторії Чорного моря.

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Advertisement

Зазначимо, що Одещина досі оговтується від наслідків масованої атаки на енергетичну інфраструктуру. Зокрема, в області перебої з електроенергією.

Раніше ми писали, що вночі та вранці 28 березня російська армія атакувала Одеську область різними типами озброєння.