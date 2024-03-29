Російська авіація впустила на Бєлгородську область РФ ще 2 авіабомби: ФАБ-250 і ФАБ-500. Мешканців одного села довелося евакуювати.

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

Зазначається, що одна з бомб, ФАБ-250, була виявлена вранці 28 березня в районі села Безимено, що в кількох кілометрах від українського кордону. Понад 140 мешканців села було евакуйовано. До вечора авіабомбу вивезли та знищили.

Того ж дня ФАБ-500 знайшли у селі Нечаївка (10 км від українського кордону). Знищувати боєприпас планують у п’ятницю. Місцевих жителів не евакуювали.