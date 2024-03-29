Російська авіація впустила на Бєлгородську область РФ ще 2 авіабомби: ФАБ-250 і ФАБ-500. Мешканців одного села довелося евакуювати.
Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.
Зазначається, що одна з бомб, ФАБ-250, була виявлена вранці 28 березня в районі села Безимено, що в кількох кілометрах від українського кордону. Понад 140 мешканців села було евакуйовано. До вечора авіабомбу вивезли та знищили.
Того ж дня ФАБ-500 знайшли у селі Нечаївка (10 км від українського кордону). Знищувати боєприпас планують у п’ятницю. Місцевих жителів не евакуювали.
Телеграм-канал "Пепел" повідомляє, що 28 березня у Бєлгородському районі виявили авіабомбу КАБ-1500.
Зазначається, що цей боєприпас на 1,5 тонни в тротиловому еквіваленті скинув російський бомбардувальник.
Його знайшли між селами Бессонівка та Весела Лопань. Після цього дорогу між населеними пунктами перекрили.
За даними телеграм-каналів, тільки за останній тиждень відомо вже про 12 авіабомб ФАБ, які впали в у Бєлгородському районі.
Раніше ми писали, що російські добровольці вдарили по Бєлгороду після нічного удару РФ по Києву.
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