Російська авіація впустила на Бєлгородську область РФ ще 2 авіабомби: ФАБ-250 і ФАБ-500. Мешканців одного села довелося евакуювати.

Про це повідомляє Телеграм-канал ASTRA.

Зазначається, що одна з бомб, ФАБ-250, була виявлена вранці 28 березня в районі села Безимено, що в кількох кілометрах від українського кордону. Понад 140 мешканців села було евакуйовано. До вечора авіабомбу вивезли та знищили.

Того ж дня ФАБ-500 знайшли у селі Нечаївка (10 км від українського кордону). Знищувати боєприпас планують у п’ятницю. Місцевих жителів не евакуювали.

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Телеграм-канал "Пепел" повідомляє, що 28 березня у Бєлгородському районі виявили  авіабомбу КАБ-1500.

Зазначається, що цей боєприпас на 1,5 тонни в тротиловому еквіваленті скинув російський бомбардувальник.

Його знайшли між селами Бессонівка та Весела Лопань. Після цього дорогу між населеними пунктами перекрили.

За даними телеграм-каналів, тільки за останній тиждень відомо вже про 12 авіабомб ФАБ, які впали в у Бєлгородському районі. 

Раніше ми писали, що російські добровольці вдарили по Бєлгороду після нічного удару РФ по Києву.

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