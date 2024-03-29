Коаліція бронетехніки для підтримки України, ініційована Польщею у січні цього року, офіційно розпочала роботу цього тижня. Станом на п'ятницю до неї входять 15 країн, включаючи Україну.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на відповідь на свій запит до міністерства оборони Польщі.

"Метою цих дій є забезпечення належного масштабу, темпів та більш тісної координації військової підтримки, що надається Україні у сфері бронетанкових і механізованих засобів”, - зазначається у відповіді відомства.

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У польському Міноборони також розповіли, що у межах дій зі створення цієї коаліції було проведено низку зустрічей, за підсумками яких досягнуто домовленостей із союзниками, які планують долучатися до подальшої підтримки України в цій сфері.

"У підсумку Німеччина та Італія заявили про підтримку Польщі шляхом співголовування в роботі коаліції, а ще 12 країн долучилися до її роботи, в тому числі, звісно, Україна", - зазначили у відомстві.

Кілька днів тому у Варшаві відбулася координаційна конференція коаліції бронетехніки, під час якої було розпочато її роботу, уточнили у Міноборони країни.

“Заплановано подальші дії коаліції: координація підтримки щодо надання техніки і боєприпасів, навчання, ремонт, структури сил та оперативного застосування на короткострокову та довгострокову перспективи”, - йдеться у відповіді відомства.

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Як наголошується, діяльність коаліції здійснюється в тісній співпраці з іншими структурами, які координують військову підтримку України, такими як Група сприяння безпеці – Україна (Security Assistance Group – Ukraine) та Місією ЄС з військової допомоги Україні (EUMAM, командування оперативного командування місії в Польщі - CAT-C), представники яких також брали участь в інавгураційній конференції у Варшаві.

Перше засідання країн-учасниць коаліції бронетехніки на підтримку України відбулося у Варшаві 26 березня.