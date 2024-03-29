Очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський підтвердив у п'ятницю, 29 березня, що наразі організовується транспортування боєприпасів, придбаних для допомоги Україні в межах чеської ініціативи.

Про це пише "Укрінформ" з посиланням на Wnp.pl.

Сікорський наголосив на важливості чеської ініціативи із закупівлі боєприпасів для українського війська.

“Той факт, що вона вже отримала тверді обіцянки підтримки, підкріплені готівкою, і що транспортування вже організовується, означає, що ми відчуваємо тягар відповідальності за допомогу Україні у боротьбі з російським вторгненням”, - сказав польський урядовець.

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Водночас він не назвав внесок Польщі в закупівлю боєприпасів для України в межах цієї ініціативи, посилаючись на військову таємницю.

За його словами, Сілезьке воєводство також може долучитися до виробництва боєприпасів, зокрема найнеобхідніших артилерійських снарядів 155-мм калібру.

Він зазначив, що в цьому регіоні Польщі є такі промислові потужності і люди, які це можуть робити.

“Я розумію, що тут є місця, є інфраструктура, є люди, є ресурси для цього виробництва, і сподіваюся, що міністерство промисловості у співпраці з міністром державних активів, міністром національної оборони і представниками місцевої влади, візьметься за це завдання. Це дуже важливо і дуже терміново”,- наголосив Сікорський.

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Нагадаємо, Чехія збільшує внесок у власну ініціативу з закупівлі боєприпасів для України.