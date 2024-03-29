Управління СБУ в Полтавській області повідомило, що двоє бойовиків, які намагалися прорвати позиції ЗСУ під Роботиним Запорізької області, отримали по 15 років ув’язнення за державну зраду і колабораційну діяльність.
Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримали ще два зрадники, які воювали проти Сил оборони на південному фронті.
"У грудні 2023 року українські захисники взяли обох зловмисників у полон під час запеклих боїв в районі Роботиного на Запоріжжі. За даними слідства, обидва засуджених – мешканці Криму. Вони добровільно вступили до окупаційних військ Південного військового округу РФ восени 2022 року," - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що після нетривалого курсу навчання на полігоні колаборантів призначили заступником командира взводу та стрілцем і перекинули до тимчасово окупованого Бердянська.
Там вони облаштовували фортифікаційні споруди навколо міста та по периметру захопленого аеропорту. Також чергували на ворожих блокпостах.
Згодом обох зрадників відправили у район Роботиного для штурму позицій ЗСУ, де воїни Сил оборони і взяли їх у полон у ході запеклих боїв.
На підставі зібраних доказів суд визнав їх винуватими за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 111 (державна зрада) і ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Раніше ми писали, що офіцер, який подарував гранати помічнику Залужного, може отримати 15 років тюрми. ДБР змінило раніше повідомлену підозру офіцеру, який подарував гранати помічнику Залужного Геннадію Частякову, після чого той загинув.
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