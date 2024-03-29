Управління СБУ в Полтавській області повідомило, що двоє бойовиків, які намагалися прорвати позиції ЗСУ під Роботиним Запорізької області, отримали по 15 років ув’язнення за державну зраду і колабораційну діяльність.

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримали ще два зрадники, які воювали проти Сил оборони на південному фронті.

"У грудні 2023 року українські захисники взяли обох зловмисників у полон під час запеклих боїв в районі Роботиного на Запоріжжі. За даними слідства, обидва засуджених – мешканці Криму. Вони добровільно вступили до окупаційних військ Південного військового округу РФ восени 2022 року," - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що після нетривалого курсу навчання на полігоні колаборантів призначили заступником командира взводу та стрілцем і перекинули до тимчасово окупованого Бердянська.

Там вони облаштовували фортифікаційні споруди навколо міста та по периметру захопленого аеропорту. Також чергували на ворожих блокпостах.